ВСУ потеряли более 55 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли более 55 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 55 военных ВСУ, пять станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2025
ВСУ потеряли более 55 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
