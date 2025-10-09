Боевики ВСУ под Красноармейском сталкиваются друг с другом, считает эксперт

ДОНЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Боевики ВСУ из-за неорганизованного командования сталкиваются в бою друг с другом под Красноармейском (украинское название - Покровск) в ДНР, заявил РИА Новости военный эксперт и полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.