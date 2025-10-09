https://ria.ru/20251009/vsu--2047197511.html
Боевики ВСУ под Красноармейском сталкиваются друг с другом, считает эксперт
Боевики ВСУ под Красноармейском сталкиваются друг с другом, считает эксперт - РИА Новости, 09.10.2025
Боевики ВСУ под Красноармейском сталкиваются друг с другом, считает эксперт
Боевики ВСУ из-за неорганизованного командования сталкиваются в бою друг с другом под Красноармейском (украинское название - Покровск) в ДНР, заявил РИА Новости РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T08:07:00+03:00
2025-10-09T08:07:00+03:00
2025-10-09T08:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
покровск
виталий киселев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_33b34c32dc56dc7d312de6fab3620972.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
покровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_eb72695d17b16a5b7c3bc8d63543caf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, донецкая народная республика, покровск, виталий киселев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Покровск, Виталий Киселев, Вооруженные силы Украины
Боевики ВСУ под Красноармейском сталкиваются друг с другом, считает эксперт
Боевики ВСУ под Красноармейском сталкиваются в бою друг с другом