Боевики ВСУ под Красноармейском сталкиваются друг с другом, считает эксперт - РИА Новости, 09.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 09.10.2025 (обновлено: 08:08 09.10.2025)
Боевики ВСУ под Красноармейском сталкиваются друг с другом, считает эксперт
Боевики ВСУ под Красноармейском сталкиваются друг с другом, считает эксперт
Боевики ВСУ из-за неорганизованного командования сталкиваются в бою друг с другом под Красноармейском (украинское название - Покровск) в ДНР, заявил РИА Новости РИА Новости, 09.10.2025
Боевики ВСУ под Красноармейском сталкиваются друг с другом, считает эксперт

Боевики ВСУ под Красноармейском сталкиваются в бою друг с другом

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ в Запорожской области
Солдаты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
ДОНЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Боевики ВСУ из-за неорганизованного командования сталкиваются в бою друг с другом под Красноармейском (украинское название - Покровск) в ДНР, заявил РИА Новости военный эксперт и полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.
"На красноармейском направлении идут ожесточенные бои с обеих сторон. В силу неразберихи в командовании ВСУ, раздраем Сырского и Драпатова, а также подчиненностью подразделений и командиров в части обороны, нередки случаи столкновения подразделения ВСУ друг с другом", - сказал Киселев.
Красноармейск имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаПокровскВиталий КиселевВооруженные силы Украины
 
 
