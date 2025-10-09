Рейтинг@Mail.ru
Российские добровольцы уничтожили около 50 украинских дронов - РИА Новости, 09.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:58 09.10.2025
Российские добровольцы уничтожили около 50 украинских дронов
Подразделения по борьбе с БПЛА бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса ВС РФ уничтожили с августа около 50 крупных украинских беспилотников
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские добровольцы уничтожили около 50 украинских дронов

Бригада имени Александра Невского с августа уничтожила около 50 украинских БПЛА

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ , 9 окт - РИА Новости. Подразделения по борьбе с БПЛА бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса ВС РФ уничтожили с августа около 50 крупных украинских беспилотников, рассказал РИА Новости начальник штаба бригады с позывным "Моряк"
Бригада выполняет задачи в зоне ответственности группировки "Юг".
Ранее РИА Новости сообщали о том, что в разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского были созданы подразделения по борьбе с крупными БПЛА украинских боевиков - "Ночные охотники". По словам начальника штаба, они используют тактику тарана, разработанную в бригаде. Аналоги ее используют и другие подразделения но "Ночные охотники " применяют элементы, которые позволяют прийти к максимальной эффективности.
"За август уничтожено 26 гексакоптеров типа "Баба Яга". Последующий месяц также показал свою результативность. На данный момент это 18 гексакоптеров типа "Баба Яга" и несколько БПЛА самолетного типа",- сказал "Моряк".
Украинские боевики активно используют гекса- и октокоптеры, (с 6 и 8 винтами соответственно), а также крупные квадрокоптеры с высокой грузоподъёмностью. Подобные беспилотники способны совершать сбросы противотанковых и минометных мин, а также вести ретрансляцию сигнала для ударных FPV-дронов.
Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над тремя областями
