Российские добровольцы уничтожили около 50 украинских дронов
Подразделения по борьбе с БПЛА бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса ВС РФ уничтожили с августа около 50 крупных украинских беспилотников,... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T02:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
безопасность, вооруженные силы рф
Бригада имени Александра Невского с августа уничтожила около 50 украинских БПЛА
МЕЛИТОПОЛЬ , 9 окт - РИА Новости. Подразделения по борьбе с БПЛА бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса ВС РФ уничтожили с августа около 50 крупных украинских беспилотников, рассказал РИА Новости начальник штаба бригады с позывным "Моряк"
Бригада выполняет задачи в зоне ответственности группировки "Юг".
Ранее РИА Новости сообщали о том, что в разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского были созданы подразделения по борьбе с крупными БПЛА украинских боевиков - "Ночные охотники". По словам начальника штаба, они используют тактику тарана, разработанную в бригаде. Аналоги ее используют и другие подразделения но "Ночные охотники " применяют элементы, которые позволяют прийти к максимальной эффективности.
"За август уничтожено 26 гексакоптеров типа "Баба Яга". Последующий месяц также показал свою результативность. На данный момент это 18 гексакоптеров типа "Баба Яга" и несколько БПЛА самолетного типа",- сказал "Моряк".
Украинские боевики активно используют гекса- и октокоптеры, (с 6 и 8 винтами соответственно), а также крупные квадрокоптеры с высокой грузоподъёмностью. Подобные беспилотники способны совершать сбросы противотанковых и минометных мин, а также вести ретрансляцию сигнала для ударных FPV-дронов.