Российские добровольцы уничтожили около 50 украинских дронов

МЕЛИТОПОЛЬ , 9 окт - РИА Новости. Подразделения по борьбе с БПЛА бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса ВС РФ уничтожили с августа около 50 крупных украинских беспилотников, рассказал РИА Новости начальник штаба бригады с позывным "Моряк"

Бригада выполняет задачи в зоне ответственности группировки "Юг".

Ранее РИА Новости сообщали о том, что в разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского были созданы подразделения по борьбе с крупными БПЛА украинских боевиков - "Ночные охотники". По словам начальника штаба, они используют тактику тарана, разработанную в бригаде. Аналоги ее используют и другие подразделения но "Ночные охотники " применяют элементы, которые позволяют прийти к максимальной эффективности.

"За август уничтожено 26 гексакоптеров типа "Баба Яга". Последующий месяц также показал свою результативность. На данный момент это 18 гексакоптеров типа "Баба Яга" и несколько БПЛА самолетного типа",- сказал "Моряк".