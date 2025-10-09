Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили высокопоставленного специалиста НАТО под Одессой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 09.10.2025 (обновлено: 15:25 09.10.2025)
ВС России уничтожили высокопоставленного специалиста НАТО под Одессой
ВС России уничтожили высокопоставленного специалиста НАТО под Одессой - РИА Новости, 09.10.2025
ВС России уничтожили высокопоставленного специалиста НАТО под Одессой
Российские военные уничтожили высокопоставленного специалиста НАТО в Ильичевском порту в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 09.10.2025
специальная военная операция на украине
украина
одесса
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
нато
одесская область
ВС России уничтожили высокопоставленного специалиста НАТО под Одессой

ВС РФ уничтожили высокопоставленного западного гостя и склад под Одессой

Пожар в порту Ильичевск в Одесской области
Пожар в порту Ильичевск в Одесской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : соцсети
Пожар в порту Ильичевск в Одесской области
ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили высокопоставленного специалиста НАТО в Ильичевском порту в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Собеседник агентства уточнил, что его ликвидировали вместе с командой встречающих.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Журналист набросился на Зеленского из-за произошедшего в Одессе
2 октября, 01:13
"Присутствие специалистов из НАТО и сопровождение подобных грузов — обычное дело. Ракеты или высокотехнологичное оборудование, которое криворуким аборигенам не доверяют", — сказал Лебедев.
По его словам, также армия атаковала склад с боекомплектом в порту.
ВС России поразили судоремонтный завод под Одессой
1 октября, 09:05
ВС России поразили судоремонтный завод под Одессой
1 октября, 09:05
"Минимум одно попадание в ПВО Gepard или Patriot — доподлинно неизвестно. Есть прилеты по фурам, в которые в этот момент загружались военное оборудование: конвейерные линии, точные станки <…>. Видимо, привезли что-то "вкусное", что разгружали сразу и сразу направляли из порта", — пояснил он.
Лебедев добавил, что Ильичевский порт временно непригоден для работы.
ВС России нанесли ракетный удар по цеху производства дронов ВСУ у Херсона
8 октября, 17:08
ВС России нанесли ракетный удар по цеху производства дронов ВСУ у Херсона
8 октября, 17:08
Ночью украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одесской области на фоне воздушной тревоги. Местные власти заявляли, что повреждена энергетическая инфраструктура.
В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА для поражения исключительно военных объектов и предприятий украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаОдессаРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныНАТООдесская областьИльичевскВооруженные силы РФВ мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
