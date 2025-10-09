ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили высокопоставленного специалиста НАТО в Ильичевском порту в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Собеседник агентства уточнил, что его ликвидировали вместе с командой встречающих.

"Присутствие специалистов из НАТО и сопровождение подобных грузов — обычное дело. Ракеты или высокотехнологичное оборудование, которое криворуким аборигенам не доверяют", — сказал Лебедев.

По его словам, также армия атаковала склад с боекомплектом в порту.

"Минимум одно попадание в ПВО Gepard или Patriot — доподлинно неизвестно. Есть прилеты по фурам, в которые в этот момент загружались военное оборудование: конвейерные линии, точные станки <…>. Видимо, привезли что-то "вкусное", что разгружали сразу и сразу направляли из порта", — пояснил он.

Лебедев добавил, что Ильичевский порт временно непригоден для работы.

Ночью украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одесской области на фоне воздушной тревоги. Местные власти заявляли, что повреждена энергетическая инфраструктура.