ВС России уничтожили высокопоставленного специалиста НАТО под Одессой
ВС России уничтожили высокопоставленного специалиста НАТО под Одессой - РИА Новости, 09.10.2025
ВС России уничтожили высокопоставленного специалиста НАТО под Одессой
Российские военные уничтожили высокопоставленного специалиста НАТО в Ильичевском порту в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T09:21:00+03:00
2025-10-09T09:21:00+03:00
2025-10-09T15:25:00+03:00
ВС России уничтожили высокопоставленного специалиста НАТО под Одессой
ВС РФ уничтожили высокопоставленного западного гостя и склад под Одессой
ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили высокопоставленного специалиста НАТО в Ильичевском порту в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Собеседник агентства уточнил, что его ликвидировали вместе с командой встречающих.
"Присутствие специалистов из НАТО
и сопровождение подобных грузов — обычное дело. Ракеты или высокотехнологичное оборудование, которое криворуким аборигенам не доверяют", — сказал Лебедев.
По его словам, также армия атаковала склад с боекомплектом в порту.
"Минимум одно попадание в ПВО Gepard или Patriot — доподлинно неизвестно. Есть прилеты по фурам, в которые в этот момент загружались военное оборудование: конвейерные линии, точные станки <…>. Видимо, привезли что-то "вкусное", что разгружали сразу и сразу направляли из порта", — пояснил он.
Лебедев добавил, что Ильичевский порт временно непригоден для работы.
Ночью украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одесской области
на фоне воздушной тревоги. Местные власти заявляли, что повреждена энергетическая инфраструктура.
В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА для поражения исключительно военных объектов и предприятий украинского ВПК.