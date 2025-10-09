Врач назвала причины слабости по утрам

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Слабость по утрам может быть связана с хроническим стрессом, употреблением тяжелой пищи на ночь, а также с апноэ и болезнями щитовидный железы, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности заведующей Ново-Никольской амбулаторией Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Светлана Роженцова.

"Иногда утренняя усталость связана с образом жизни: поздний отход ко сну, недостаток сна, тяжёлая еда на ночь, переутомление или хронический стресс. В этом случае достаточно нормализовать режим, чтобы самочувствие улучшилось", - сказала Роженцова.

По словам врача, частыми причинами возникновения слабости по утрам являются болезни щитовидной железы или надпочечников.

"При гипотиреозе человек ощущает сонливость, вялость и трудности с концентрацией. Сюда же можно отнести сердечно-сосудистые факторы, к примеру, анемию или снижение давления. Дефицит железа, витамина B12 или магния ухудшает работу мышц и нервной системы, вызывая при этом усталость по утрам", - отметила Роженцова.

Кроме того, как отметила специалист, если ночью цикл сна постоянно прерывается, например, из-за храпа, апноэ или частых пробуждений, то организм не получает глубокого восстановления.

"Подробнее нужно остановиться на опасном для организма состоянии — обструктивное апноэ сна. Это достаточно распространенное явление. Человек во сне многократно задерживает дыхание, из-за чего мозг просыпается, чтобы восстановить дыхание. В итоге сон фрагментированный, кислородное голодание усиливает усталость. Также качество сна снижают храп, бессонница и синдром беспокойных ног", - добавила собеседница.