Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка. Архивное фото

Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка

ВСУ за сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

"Ноль фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в публикации Telegram-канала управления.

Как сообщает ведомство, сведения о жертвах среди мирных жителей не поступали.