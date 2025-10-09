https://ria.ru/20251009/vojska-2047169623.html
ВСУ за сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.10.2025
ВСУ за сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных... РИА Новости, 09.10.2025
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
безопасность
украина
донецкая народная республика
Украинские войска ни разу за сутки не обстреляли территорию ДНР