ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Военнослужащие 123-й мотострелковой бригады "Южной" группировки ВС РФ уничтожили блиндаж ВСУ с живой силой и 122-мм орудие Д-30 на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, операторы БПЛА "Гранат-4" выявили действующее 122-мм орудие Д-30 украинских сил. Координаты цели были переданы расчёту барражирующих боеприпасов "Ланцет", который успешно поразил артсистему, не позволив противнику вести огонь по позициям российских войск.