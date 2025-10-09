https://ria.ru/20251009/voennye-2047216425.html
ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Военнослужащие 123-й мотострелковой бригады "Южной" группировки ВС РФ уничтожили блиндаж ВСУ с живой силой и 122-мм орудие Д-30 на краматорско-дружковском... РИА Новости, 09.10.2025
россия
ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
