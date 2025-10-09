Венгрия одобрила поставку из России оборудования реакторов для АЭС "Пакш-2"

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Венгрия одобрила поставку из России оборудования ядерных реакторов для АЭС "Пакш-2", которую предстоит построить с участием РФ, сообщила госкорпорация Венгрия одобрила поставку из России оборудования ядерных реакторов для АЭС "Пакш-2", которую предстоит построить с участием РФ, сообщила госкорпорация "Росатом"

"Аудиторы компании Paks II. Ltd. провели планомерную надзорную проверку у машиностроительного дивизиона госкорпорации " Росатом " на координацию поставок оборудования "ядерного острова" энергоблоков №5 и №6 АЭС "Пакш-2 ", строящейся в Венгрии . Выданный ЗАО "Пакш-2" документ свидетельствует о полном соответствии требованиям Paks II. Ltd. в качестве поставщика оборудования ядерной паропроизводящей установки (ЯППУ) атомной станции. В соответствии с действующим документом компания может осуществлять поставку оборудования ЯППУ в рамках проекта АЭС "Пакш-2", изготовление которого осуществляется на заводах машиностроительного дивизиона", - говорится в сообщении.

Проверка была проведена представителями аудиторской группы заказчика (PaksII. Ltd.) в присутствии представителей Венгерского ведомства по атомной энергии (Hungarian Atomic Energy Authority, HAEA) в формате надзорного аудита. В рамках проверки несоответствий не было выявлено, и компания продолжает активную работу по проекту, отмечается в сообщении.

В настоящее время предприятия машиностроительного дивизиона "Росатома" изготавливают реакторы ВВЭР-1200 для двух энергоблоков АЭС "Пакш-2". Изготовление металлургических заготовок для энергоблока №5 началось в 2024 году, для энергоблока №6 – в 2025 году. Также в 2025 году началось изготовление внутрикорпусных устройств для реактора энергоблока №5.

Перед началом работ производственные площадки машиностроительного дивизиона, задействованные в изготовлении оборудования для АЭС "Пакш-2", получили соответствующие сертификаты ядерной квалификации и лицензии. Первичный аудит, необходимый для начала выполнения работ по проекту, прошел в управляющей компании дивизиона в 2018 году.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш " расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.

АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта.