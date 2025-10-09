Рейтинг@Mail.ru
Венгрия одобрила поставку из России оборудования реакторов для АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/vengriya--2047230978.html
Венгрия одобрила поставку из России оборудования реакторов для АЭС "Пакш-2"
Венгрия одобрила поставку из России оборудования реакторов для АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 09.10.2025
Венгрия одобрила поставку из России оборудования реакторов для АЭС "Пакш-2"
Венгрия одобрила поставку из России оборудования ядерных реакторов для АЭС "Пакш-2", которую предстоит построить с участием РФ, сообщила госкорпорация... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T11:25:00+03:00
2025-10-09T11:25:00+03:00
венгрия
россия
будапешт
алексей лихачев
аэс "пакш-2"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "пакш"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg
https://ria.ru/20250919/rossija-2042967408.html
https://ria.ru/20250915/aes-2042098061.html
венгрия
россия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9540ab9717d5902386798bec85d8a1c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, россия, будапешт, алексей лихачев, аэс "пакш-2", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш", в мире
Венгрия, Россия, Будапешт, Алексей Лихачев, АЭС "Пакш-2", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш", В мире
Венгрия одобрила поставку из России оборудования реакторов для АЭС "Пакш-2"

Венгрия одобрила поставку из РФ оборудования ядерных реакторов для АЭС "Пакш-2"

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Венгрия одобрила поставку из России оборудования ядерных реакторов для АЭС "Пакш-2", которую предстоит построить с участием РФ, сообщила госкорпорация "Росатом".
"Аудиторы компании Paks II. Ltd. провели планомерную надзорную проверку у машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" на координацию поставок оборудования "ядерного острова" энергоблоков №5 и №6 АЭС "Пакш-2", строящейся в Венгрии. Выданный ЗАО "Пакш-2" документ свидетельствует о полном соответствии требованиям Paks II. Ltd. в качестве поставщика оборудования ядерной паропроизводящей установки (ЯППУ) атомной станции. В соответствии с действующим документом компания может осуществлять поставку оборудования ЯППУ в рамках проекта АЭС "Пакш-2", изготовление которого осуществляется на заводах машиностроительного дивизиона", - говорится в сообщении.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
"Росатом" и Сийярто обсудили строительство энергоблоков АЭС "Пакш-2"
19 сентября, 13:36
Проверка была проведена представителями аудиторской группы заказчика (PaksII. Ltd.) в присутствии представителей Венгерского ведомства по атомной энергии (Hungarian Atomic Energy Authority, HAEA) в формате надзорного аудита. В рамках проверки несоответствий не было выявлено, и компания продолжает активную работу по проекту, отмечается в сообщении.
В настоящее время предприятия машиностроительного дивизиона "Росатома" изготавливают реакторы ВВЭР-1200 для двух энергоблоков АЭС "Пакш-2". Изготовление металлургических заготовок для энергоблока №5 началось в 2024 году, для энергоблока №6 – в 2025 году. Также в 2025 году началось изготовление внутрикорпусных устройств для реактора энергоблока №5.
Перед началом работ производственные площадки машиностроительного дивизиона, задействованные в изготовлении оборудования для АЭС "Пакш-2", получили соответствующие сертификаты ядерной квалификации и лицензии. Первичный аудит, необходимый для начала выполнения работ по проекту, прошел в управляющей компании дивизиона в 2018 году.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта.
В августе 2025 года генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация рассчитывает в ноябре 2025 года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2".
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Сийярто и Лихачев договорились ускорить расширение АЭС "Пакш" в Венгрии
15 сентября, 19:44
 
ВенгрияРоссияБудапештАлексей ЛихачевАЭС "Пакш-2"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Пакш"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала