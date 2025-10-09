В Венгрии назвали обвинения в шпионаже со стороны ЕК клеветой

БУДАПЕШТ, 9 окт - РИА Новости. Заявления о якобы шпионской деятельности венгров в Брюсселе являются клеветой, организованной иностранными спецслужбами, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети Х.
Ранее представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари заявил, что ЕК создаст специальную внутреннюю группу для расследования информации о якобы шпионаже венгерских спецслужб в отношении сотрудников евроинститутов. Венгерское оппозиционное СМИ Direkt36 выпустила новость с заголовком о якобы "разоблачении секретной шпионской сети" венгерских властей.
"Обвинение, опубликованное сегодня Direkt36 - не что иное, как клеветническая кампания против Венгрии, организованная иностранными разведками при участии (в том числе) венгерского журналиста... Они не могут смириться с тем, что Венгрия выступает за мир, поэтому ни перед чем не остановятся, чтобы втянуть нас в войну", - написал Ковач.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. В конце марта 2022 года Сийярто заявлял, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов.