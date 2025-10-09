В Узбекистане начался ключевой этап сооружения малой АЭС

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Узбекистане стартовал ключевой этап сооружения АЭС малой мощности (АСММ) с участием РФ - начато создание котлована под реакторное здание, сообщила госкорпорация "Росатом".
"Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава "Узатома" Азим Ахмедхаджаев дали старт ключевому этапу работ по сооружению АЭС малой мощности (АСММ) в Узбекистане... строительная техника произвела выемку первых кубометров грунта", - говорится в сообщении.
Первый этап включает в себя разработку котлована под энергоблок АСММ с реактором РИТМ-200Н, сооружаемой в Фаришском районе Джизакской области Узбекистана по российскому проекту. Для станции будет разработано порядка 1,5 миллиона кубометров грунта, глубина котлована достигнет 13 метров, отмечает "Росатом".
Начался новый этап в реализации проекта по созданию атомных генерирующих мощностей в Узбекистане, подчеркнул генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Как и во всех наших зарубежных проектах, при сооружении АСММ предусмотрена высокая степень локализации. Работы выполняются узбекистанскими субподрядными организациями. "Росатом" построит станцию, срок службы которой составит минимум 60 лет, и будет оказывать всю необходимую поддержку при ее эксплуатации. Нас ждут многие десятилетия плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества", – сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении.
В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности в Джизакской области Узбекистана. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. В сентябре прошлого года "Узатом" и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года "Узатом" планирует получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в марте будущего года.
В конце сентября этого года "Росатом" и "Узатом" на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной атомной электростанции в республике. Документ предусматривает заключение контракта на новую конфигурацию АЭС. Стороны договорились, что в состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 мегаватт каждый. Завершить строительство всей станции планируется в 2035 год.
