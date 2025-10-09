В Узбекистане начался ключевой этап сооружения малой АЭС

Первый этап включает в себя разработку котлована под энергоблок АСММ с реактором РИТМ-200Н, сооружаемой в Фаришском районе Джизакской области Узбекистана по российскому проекту. Для станции будет разработано порядка 1,5 миллиона кубометров грунта, глубина котлована достигнет 13 метров, отмечает "Росатом".

"Как и во всех наших зарубежных проектах, при сооружении АСММ предусмотрена высокая степень локализации. Работы выполняются узбекистанскими субподрядными организациями. "Росатом" построит станцию, срок службы которой составит минимум 60 лет, и будет оказывать всю необходимую поддержку при ее эксплуатации. Нас ждут многие десятилетия плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества", – сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении.