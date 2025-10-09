Путин отметил успехи стран Центральной Азии в автомобилестроении

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия видит успехи стран Центральной Азии в автомобилестроении, а также производстве сельхозтехники и минеральных удобрений, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в ходе саммита "Центральная Азия - Россия" отметил, что при участии РФ в государствах Центральной Азии реализуются крупные проекты в автомобилестроении, производстве сельхозтехники, минеральных удобрений.

"Мы видим, с удовольствием наблюдаем за теми успехами, которые имеются в ваших странах по всем вышеуказанным мною направлениям", - сказал президент РФ.