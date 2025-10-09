Зону, где поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи, ранее не проверяли

КРАСНОЯРСК, 9 окт - РИА Новости. Зону, где поймали сигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи в Красноярском крае, ранее не обследовали, заявили журналистам в региональном главке СК РФ.
"Ранее этот квадрат не обследовали, он находится за зоной поиска в обратном направлении от поселка Кутурчин", - говорится в сообщении.
В четверг региональный главк СК РФ сообщил, что специалисты картографы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи в Красноярском крае, он зафиксирован в 7 километрах от поселка Кутурчин. Сигнал был установлен, который исходил еще 28 сентября, когда телефон был в сети.
Семью Усольцевых ищут уже вторую неделю. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. К турбазе в поселке Кутурчин, откуда они начали поход, пропавшие должны были вернуться через 3 – 3,5 часа.
В поисках участвуют добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из соседних регионов, а также Москвы, 7 октября к поиску присоединились 50 курсантов Военно-инженерного института СФУ. Поиски осложняет плохая погода – на местности выпал снег. В местности, где потерялась семья, обитают медведи, косули, дикие козы и другие звери, сообщали РИА Новости в региональном СК. Следователи рассматривают несколько версий исчезновения семьи, в приоритете – несчастный случай, криминальные версии не нашли своего подтверждения.
