03:41 09.10.2025
Украинец, подлежащий выдворению из России, боится пыток и гибели в ВСУ
Украинец, подлежащий выдворению из России, боится пыток и гибели в ВСУ
в мире
украина
москва
ивановская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
вооруженные силы украины
в мире, украина, москва, ивановская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Москва, Ивановская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Вооруженные силы Украины
Украинец, подлежащий выдворению из России, боится пыток и гибели в ВСУ

Украинец попросил не выдворять его из России. Чего он испугался

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Украинец, ожидающий выдворения из России, просил оставить его в РФ из-за страха пыток и гибели в рядах ВСУ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Гражданин Украины в 2019 году был приговорен Чертановским судом Москвы к 8 годам колонии по делу о вымогательстве и незаконном лишении свободы, указано в документах. После освобождения мужчину должны были депортировать на Украину, но из-за отсутствия взаимодействия между странами он продолжительное время находится в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Ивановской области, следует из материалов.
Опасаясь депортации, мужчина написал заявление о предоставлении временного убежища, но получил отказ. В ходе заседания о продлении срока временного размещения в миграционном центре он заявил, что боится исполнения решения о выдворении.
"Возвращение на Родину означает участие в военных действиях на стороне ВСУ, преследования, пытки, смерть", - отмечал украинец.
Размещение мужчины в центре временного содержания иностранных граждан в сентябре было продлено на 3 месяца, заключается в материалах.
