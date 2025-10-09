Украинец, подлежащий выдворению из России, боится пыток и гибели в ВСУ

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Украинец, ожидающий выдворения из России, просил оставить его в РФ из-за страха пыток и гибели в рядах ВСУ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Гражданин Украины в 2019 году был приговорен Чертановским судом Москвы к 8 годам колонии по делу о вымогательстве и незаконном лишении свободы, указано в документах. После освобождения мужчину должны были депортировать на Украину, но из-за отсутствия взаимодействия между странами он продолжительное время находится в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Ивановской области , следует из материалов.

Опасаясь депортации, мужчина написал заявление о предоставлении временного убежища, но получил отказ. В ходе заседания о продлении срока временного размещения в миграционном центре он заявил, что боится исполнения решения о выдворении.

"Возвращение на Родину означает участие в военных действиях на стороне ВСУ , преследования, пытки, смерть", - отмечал украинец.