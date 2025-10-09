https://ria.ru/20251009/ukraina-2047399473.html
Трамп заявил, что усиливает давление для достижения сделки по Украине
2025-10-09T22:51:00+03:00
2025-10-09T22:51:00+03:00
2025-10-09T22:51:00+03:00
ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что усиливает давление для разрешения украинского конфликта.
"Мы усиливаем давление, мы вместе усиливаем давление. НАТО
отлично проявляет себя, они усиливают тоже", — сказал он на встрече с главой Финляндии
Александром Стуббом.
Трамп не уточнил, о чем конкретно говорит.
При этом американский лидер выразил надежду на скорое урегулирование украинского кризиса. По его словам, он рассчитывает на скорые переговоры России и Украины об урегулировании.
"Думаю, они скоро сядут за стол переговоров", — подчеркнул хозяин Белого дома, выразив уверенность, что сделка между Москвой и Киевом состоится.
Трамп вновь заявил, что считал украинский конфликт одним из самых легких для разрешения.
Кроме того, глава государства добавил, что Вашингтон продает много оружия НАТО для дальнейшей отправки Украине.
Помимо этого, Трамп заявил, что не верит в угрозу для Финляндии со стороны России. Тем не менее, он пообещал помочь Хельсинки, если такое произойдет.