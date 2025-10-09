Рейтинг@Mail.ru
09.10.2025
Трамп заявил, что усиливает давление для достижения сделки по Украине
22:51 09.10.2025
Трамп заявил, что усиливает давление для достижения сделки по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что усиливает давление для разрешения украинского конфликта. РИА Новости, 09.10.2025
Трамп заявил, что усиливает давление для достижения сделки по Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что усиливает давление для разрешения украинского конфликта.
"Мы усиливаем давление, мы вместе усиливаем давление. НАТО отлично проявляет себя, они усиливают тоже", — сказал он на встрече с главой Финляндии Александром Стуббом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп стоит на распутье, которое определит судьбу мира
Вчера, 08:00
Трамп не уточнил, о чем конкретно говорит.
При этом американский лидер выразил надежду на скорое урегулирование украинского кризиса. По его словам, он рассчитывает на скорые переговоры России и Украины об урегулировании.
"Думаю, они скоро сядут за стол переговоров", — подчеркнул хозяин Белого дома, выразив уверенность, что сделка между Москвой и Киевом состоится.
Трамп вновь заявил, что считал украинский конфликт одним из самых легких для разрешения.
Кроме того, глава государства добавил, что Вашингтон продает много оружия НАТО для дальнейшей отправки Украине.
Помимо этого, Трамп заявил, что не верит в угрозу для Финляндии со стороны России. Тем не менее, он пообещал помочь Хельсинки, если такое произойдет.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп странным образом ответил на вопрос об Украине
Вчера, 04:43
 
