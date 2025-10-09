Трамп заявил, что усиливает давление для достижения сделки по Украине

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что усиливает давление для разрешения украинского конфликта.

« "Мы усиливаем давление, мы вместе усиливаем давление. НАТО отлично проявляет себя, они усиливают тоже", — сказал он на встрече с главой Финляндии Александром Стуббом.

Трамп не уточнил, о чем конкретно говорит.

При этом американский лидер выразил надежду на скорое урегулирование украинского кризиса. По его словам, он рассчитывает на скорые переговоры России и Украины об урегулировании.

« "Думаю, они скоро сядут за стол переговоров", — подчеркнул хозяин Белого дома, выразив уверенность, что сделка между Москвой и Киевом состоится.

Трамп вновь заявил, что считал украинский конфликт одним из самых легких для разрешения.

Кроме того, глава государства добавил, что Вашингтон продает много оружия НАТО для дальнейшей отправки Украине.