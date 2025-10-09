https://ria.ru/20251009/ukraina-2047358559.html
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины - РИА Новости, 09.10.2025
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины
Воздушная тревога объявлена в четверг вечером в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.10.2025
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины
