На Украине задержали сотрудника Бюро экономической безопасности - РИА Новости, 09.10.2025
18:23 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/ukraina-2047357572.html
На Украине задержали сотрудника Бюро экономической безопасности
На Украине задержали сотрудника Бюро экономической безопасности
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в четверг о задержании сотрудника Бюро экономической безопасности (БЭБ) страны по подозрению в сотрудничестве с... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T18:23:00+03:00
2025-10-09T18:23:00+03:00
в мире
луганская народная республика
служба безопасности украины
украина
в мире, луганская народная республика, служба безопасности украины, украина
В мире, Луганская Народная Республика, Служба безопасности Украины, Украина
© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в четверг о задержании сотрудника Бюро экономической безопасности (БЭБ) страны по подозрению в сотрудничестве с Россией.
"СБУ и БЭБ задержали по подозрению в ведении бизнеса с РФ одного из руководителей БЭБ в Одесской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Жителей Одессы сдают в СБУ за пророссийские взгляды
8 октября, 01:17
Имя задержанного не сообщается. Как уточняют в СБУ, мужчина обвиняется в экономическом сотрудничестве с РФ: подозреваемый якобы является совладельцем компании из ЛНР, которая была официально зарегистрирована в качестве субъекта налогообложения в РФ.
Помимо сотрудника БЭБ, был задержан и второй совладелец указанной луганской компании, владеющий половиной уставного капитала организации.
Действия подозреваемого квалифицированы по статье о пособничестве РФ, отмечают в СБУ.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
СБУ преследует тех, кто пишет слово "Россия" с заглавной буквы
7 октября, 06:49
 
