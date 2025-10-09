https://ria.ru/20251009/ukraina-2047357572.html
На Украине задержали сотрудника Бюро экономической безопасности
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в четверг о задержании сотрудника Бюро экономической безопасности (БЭБ) страны по подозрению в сотрудничестве с... РИА Новости, 09.10.2025
луганская народная республика
украина
