14:37 09.10.2025
Европарламент призвал разрешить Украине бить западным оружием по России
Европарламент призвал разрешить Украине бить западным оружием по России
Европарламент призвал Запад разрешить Украине бить западным оружием по целям в России без ограничения, говорится в опубликованной резолюции на сайте... РИА Новости, 09.10.2025
Европарламент призвал разрешить Украине бить западным оружием по России

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Европарламент призвал Запад разрешить Украине бить западным оружием по целям в России без ограничения, говорится в опубликованной резолюции на сайте Европейского парламента.
"(Европарламент – ред.) настоятельно призывает все государства-члены (ЕС – ред.) немедленно предоставить Украине дополнительную военную помощь и участвовать в совместных закупках дополнительного вооружения, особенно боеприпасов для систем ПВО, призывает снять ограничения на использование поставляемых Украине западных вооружений против военных целей на территории России", - указано в резолюции.
