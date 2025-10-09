https://ria.ru/20251009/ukraina-2047283230.html
Европарламент призвал разрешить Украине бить западным оружием по России
Европарламент призвал разрешить Украине бить западным оружием по России - РИА Новости, 09.10.2025
Европарламент призвал разрешить Украине бить западным оружием по России
Европарламент призвал Запад разрешить Украине бить западным оружием по целям в России без ограничения, говорится в опубликованной резолюции на сайте... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:37:00+03:00
2025-10-09T14:37:00+03:00
2025-10-09T14:40:00+03:00
европарламент
в мире
украина
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040770093_113:0:1546:806_1920x0_80_0_0_fe61b99fe389124dde3536fb6e2dd337.jpg
https://ria.ru/20251009/ukraina-2047272446.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040770093_292:0:1367:806_1920x0_80_0_0_bb0460a57c3440e20038bbf9cccb308b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европарламент, в мире, украина, россия, евросоюз
Европарламент, В мире, Украина, Россия, Евросоюз
Европарламент призвал разрешить Украине бить западным оружием по России
ЕП призвал разрешить Украине бить западным оружием по России без ограничений