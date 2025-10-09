Рейтинг@Mail.ru
На Украине нашли новый способ "навредить" России - РИА Новости, 09.10.2025
13:57 09.10.2025
На Украине нашли новый способ "навредить" России
На Украине нашли новый способ "навредить" России
На Украине нашли новый способ "навредить" России

Украинский институт памяти призвал декоммунизировать память о Бородинской битве

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украинский Институт национальной памяти назвал все связанные с Бородинской битвой культурные объекты и географические названия на Украине якобы проявлением "российского империализма", указывается на его сайте.
Институт потребовал, чтобы власти Украины провели их "декоммунизацию".
Это учреждение ранее уже выступало с одиозными заявлениями, на которые даже в Верховной раде обращали внимание. Так, в конце сентября депутат фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявлял, что в деятельности института допускается "чествование нацистов".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
В Полтаве демонтировали памятник Петру І - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
В Полтаве установили вертолет на месте демонтированного памятника Петру І
18 сентября, 00:52
 
