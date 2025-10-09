https://ria.ru/20251009/ukraina-2047248791.html
Премьеры Индии и Великобритании обсудили урегулирование на Украине
Премьеры Индии и Великобритании обсудили урегулирование на Украине - РИА Новости, 09.10.2025
Премьеры Индии и Великобритании обсудили урегулирование на Украине
Главы правительств Индии и Великобритании в ходе встречи в Мумбаи обсудили урегулирование конфликта на Украине, сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди на... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T12:33:00+03:00
2025-10-09T12:33:00+03:00
2025-10-09T12:33:00+03:00
в мире
индия
великобритания
украина
нарендра моди
кир стармер
rolls-royce motor cars
лондонская фондовая биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038786056_0:111:3052:1828_1920x0_80_0_0_586fafae9dcf7d0924d0ddd66c3e0c29.jpg
https://ria.ru/20251009/zayavlenie-2047237092.html
индия
великобритания
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038786056_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cbab83abdd0b0693c875bfabb281ae44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, великобритания, украина, нарендра моди, кир стармер, rolls-royce motor cars, лондонская фондовая биржа, british airways
В мире, Индия, Великобритания, Украина, Нарендра Моди, Кир Стармер, Rolls-Royce Motor Cars, Лондонская фондовая биржа, British Airways
Премьеры Индии и Великобритании обсудили урегулирование на Украине
Моди и Стармер обсудили пути урегулирования конфликта на Украине