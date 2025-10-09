Рейтинг@Mail.ru
Премьеры Индии и Великобритании обсудили урегулирование на Украине - РИА Новости, 09.10.2025
12:33 09.10.2025
Премьеры Индии и Великобритании обсудили урегулирование на Украине
Премьеры Индии и Великобритании обсудили урегулирование на Украине - РИА Новости, 09.10.2025
Премьеры Индии и Великобритании обсудили урегулирование на Украине
Главы правительств Индии и Великобритании в ходе встречи в Мумбаи обсудили урегулирование конфликта на Украине, сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьеры Индии и Великобритании обсудили урегулирование на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНарендра Моди
Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Нарендра Моди. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 окт – РИА Новости. Главы правительств Индии и Великобритании в ходе встречи в Мумбаи обсудили урегулирование конфликта на Украине, сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером.
"На сегодняшней встрече мы обменялись мнениями по вопросам Индо-Тихоокеанского региона, мира и стабильности в Западной Азии и продолжающегося конфликта на Украине. Что касается украинского конфликта и ситуации в секторе Газа, Индия поддерживает все усилия по восстановлению мира посредством диалога и дипломатии", - заявил Моди.
Стармер прибыл в Индию с двухдневным визитом. Его сопровождают более 125 представителей бизнеса, культуры и науки, включая руководителей компаний Rolls-Royce, British Telecom, Diageo, Лондонской фондовой биржи и British Airways.
