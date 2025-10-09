Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 520 военнослужащих в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 09.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 09.10.2025
ВСУ потеряли более 520 военнослужащих в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли более 520 военнослужащих в зоне действий "Центра"
Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в районах семи населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 520... РИА Новости, 09.10.2025
2025
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в районах семи населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 520 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Рубежное, Гришино, Сергеевка, Анновка и Красноармейск в Донецкой Народной Республике.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", два автомобиля и четыре артиллерийских орудия", - добавили в МО РФ.
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
На Западе раскрыли, что произошло на Украине после удара ВС России
Вчера, 11:37
 
