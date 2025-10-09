https://ria.ru/20251009/ukraina-2047243149.html
ВСУ потеряли более 520 военнослужащих в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли более 520 военнослужащих в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 09.10.2025
ВСУ потеряли более 520 военнослужащих в зоне действий "Центра"
Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в районах семи населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 520... РИА Новости, 09.10.2025
ВСУ потеряли более 520 военнослужащих в зоне действий "Центра"
МО РФ: ВСУ потеряли более 520 военнослужащих в зоне действий "Центра"