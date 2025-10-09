Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия "Южной" группировки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 09.10.2025 (обновлено: 12:12 09.10.2025)
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия "Южной" группировки
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия "Южной" группировки - РИА Новости, 09.10.2025
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 125 военнослужащих ВСУ, танк Leopard и три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль... РИА Новости, 09.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
краматорск
дружковка
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
в мире
россия
донецкая народная республика
краматорск
дружковка
россия, донецкая народная республика, краматорск, дружковка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Краматорск, Дружковка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия "Южной" группировки

МО РФ: ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия "Южной" группировки

Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 125 военнослужащих ВСУ, танк Leopard и три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение подразделениям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Приволье, Краматорск, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ и три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронемашину Senator канадского производства, а также 21 автомобиль, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаКраматорскДружковкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
