ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия "Южной" группировки

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 125 военнослужащих ВСУ, танк Leopard и три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг Минобороны РФ.