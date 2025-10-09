https://ria.ru/20251009/ukraina-2047242622.html
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 125 военнослужащих ВСУ, танк Leopard и три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль... РИА Новости, 09.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
краматорск
дружковка
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
в мире
