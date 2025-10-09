На Западе раскрыли, что произошло на Украине после удара ВС России

Кроме того, после этих атак Украина попросила партнеров о срочном предоставлении оборудования для ремонта энергетической системы, дополнительных системах ПВО и финансовой поддержки для оплаты газа, пишет издание. По данным источников, стоимость аварийного ремонта энергосистемы оценивается примерно в 758 миллионов евро.



"Растет обеспокоенность, что устранить ущерб от недавних нападений до конца зимы не удастся", — говорится в статье.



В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, связанным с ВПК, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.