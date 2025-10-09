Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что произошло на Украине после удара ВС России - РИА Новости, 09.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 09.10.2025 (обновлено: 12:53 09.10.2025)
На Западе раскрыли, что произошло на Украине после удара ВС России
На Западе раскрыли, что произошло на Украине после удара ВС России
2025-10-09T11:37:00+03:00
2025-10-09T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы рф
в мире, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
На Западе раскрыли, что произошло на Украине после удара ВС России

Вывели из строя 60% газодобычи Украины. Bloomberg узнало о последствии ударов РФ

© РИА Новости / Минобороны России Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М"
© РИА Новости / Минобороны России
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украина потеряла около 60% объема добычи газа в преддверии зимы из-за ударов ВС России, пишет Bloomberg.

В статье отмечается, что вероятно, это вынудит Киев потратить 1,9 миллиарда евро на импорт 4,4 миллиарда кубометров топлива до конца марта - это порядка 20% годового потребления.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Каллас сделала признание о России
Вчера, 10:13
Кроме того, после этих атак Украина попросила партнеров о срочном предоставлении оборудования для ремонта энергетической системы, дополнительных системах ПВО и финансовой поддержки для оплаты газа, пишет издание. По данным источников, стоимость аварийного ремонта энергосистемы оценивается примерно в 758 миллионов евро.

"Растет обеспокоенность, что устранить ущерб от недавних нападений до конца зимы не удастся", — говорится в статье.

В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, связанным с ВПК, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Игорь Терехов - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Мэр Харькова сделал заявление после ударов ВС России
Вчера, 09:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВооруженные силы РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
