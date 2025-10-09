На Западе раскрыли, что произошло на Украине после удара ВС России

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украина потеряла около 60% объема добычи газа в преддверии зимы из-за ударов ВС России, пишет Bloomberg.
В статье отмечается, что вероятно, это вынудит Киев потратить 1,9 миллиарда евро на импорт 4,4 миллиарда кубометров топлива до конца марта - это порядка 20% годового потребления.
В статье отмечается, что вероятно, это вынудит Киев потратить 1,9 миллиарда евро на импорт 4,4 миллиарда кубометров топлива до конца марта - это порядка 20% годового потребления.
Каллас сделала признание о России
Вчера, 10:13
Кроме того, после этих атак Украина попросила партнеров о срочном предоставлении оборудования для ремонта энергетической системы, дополнительных системах ПВО и финансовой поддержки для оплаты газа, пишет издание. По данным источников, стоимость аварийного ремонта энергосистемы оценивается примерно в 758 миллионов евро.
"Растет обеспокоенность, что устранить ущерб от недавних нападений до конца зимы не удастся", — говорится в статье.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, связанным с ВПК, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
"Растет обеспокоенность, что устранить ущерб от недавних нападений до конца зимы не удастся", — говорится в статье.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, связанным с ВПК, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.