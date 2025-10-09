Мэр Харькова сделал заявление после ударов ВС России

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Предстоящая зима станет "самой тяжелой" для города с начала конфликта с Россией, заявил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью "РБК-Украина".



Он призвал быть готовыми ко всему.





Экс-министр энергетики Украины "Мы ежедневно и каждую ночь ремонтируем все, что повреждено, буквально в режиме круглосуточной готовности", — заявил Терехов.Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал сограждан уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В свою очередь, глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября уточнил, что 13,2 миллиарда кубических метров газа, которые планируют закачать в этом году, прошлой зимой хватило только до февраля, потом докупали в 2-2,5 раза дороже.

Кроме того, депутат Рады Алексей Кучеренко заявлял, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около десяти миллиардов кубометров топлива.