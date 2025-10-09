Рейтинг@Mail.ru
Мэр Харькова сделал заявление после ударов ВС России
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 09.10.2025 (обновлено: 18:34 09.10.2025)
Мэр Харькова сделал заявление после ударов ВС России
Мэр Харькова сделал заявление после ударов ВС России
Мэр Харькова сделал заявление после ударов ВС России

Нужно быть готовым ко всему. Мэр Харькова обратился к горожанам

CC BY-SA 4.0 / Sergey Bobok / Игорь Терехов
CC BY-SA 4.0 / Sergey Bobok /
Игорь Терехов. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Предстоящая зима станет "самой тяжелой" для города с начала конфликта с Россией, заявил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью "РБК-Украина".

Он призвал быть готовыми ко всему.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
На Западе сделали заявление после ответа Зеленского на предложение Путина
Вчера, 08:32
"Мы ежедневно и каждую ночь ремонтируем все, что повреждено, буквально в режиме круглосуточной готовности", — заявил Терехов.

Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал сограждан уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В свою очередь, глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября уточнил, что 13,2 миллиарда кубических метров газа, которые планируют закачать в этом году, прошлой зимой хватило только до февраля, потом докупали в 2-2,5 раза дороже.
Кроме того, депутат Рады Алексей Кучеренко заявлял, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около десяти миллиардов кубометров топлива.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, связанным с ВПК, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Каллас сделала признание о России
Вчера, 10:13
 
