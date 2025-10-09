Рейтинг@Mail.ru
"Они не понимают": в Киеве заявили о смятении в Раде после слов Зеленского
06:15 09.10.2025 (обновлено: 06:44 09.10.2025)
"Они не понимают": в Киеве заявили о смятении в Раде после слов Зеленского
"Они не понимают": в Киеве заявили о смятении в Раде после слов Зеленского - РИА Новости, 09.10.2025
"Они не понимают": в Киеве заявили о смятении в Раде после слов Зеленского
Депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа" разочарованы оскорблением со стороны Владимира Зеленского, назвавшего их "деструктивными дебилами", заявил... РИА Новости, 09.10.2025
"Они не понимают": в Киеве заявили о смятении в Раде после слов Зеленского

Соратники Зеленского обиделись на оскорбление с его стороны. В чем суть

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа" разочарованы оскорблением со стороны Владимира Зеленского, назвавшего их "деструктивными дебилами", заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Они (Депутаты. — Прим. Ред.) разочарованы и не понимают, что произошло, а тут понимать нечего: Зеленский в отчаянии, ему надо на ком-то спустить пар, а тут под рукой только они", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
На Западе забили тревогу из-за плана Зеленского
8 октября, 16:27
По словам эксперта, для многих депутатов эта фраза Зеленского стала неприятной, прежде всего из-за поведения самого главы киевского режима, отказавшегося проводить встречу с соратниками по фракции.
"Все говорили, что будет встреча с депутатами, а ее мало того, что не произошло, так Зеленский еще и отказался проводить ее в весьма грубой форме", — подытожил Соскин.
Вчера депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что Владимир Зеленский назвал депутатов своей партии "Слуга народа" "деструктивными дебилами".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Деструктивные дебилы". Зеленский устроил истерику из-за встречи в Раде
8 октября, 13:44
По словам Гончаренко*, Зеленский после провального собрания больше не планирует следующие встречи со своими соратниками по фракции.
Накануне украинский парламентарий Ярослав Железняк также сообщал, что встреча Зеленского с его партией, запланированная на текущей неделе, отменена.
Украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на источники 16 сентября сообщало, что Зеленский во время последней встречи со своими соратниками предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Доброволец из Британии сравнил Зеленского с Гитлером
8 октября, 04:01
 
В миреКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
