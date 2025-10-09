https://ria.ru/20251009/ukraina-2047190684.html
"Они не понимают": в Киеве заявили о смятении в Раде после слов Зеленского
"Они не понимают": в Киеве заявили о смятении в Раде после слов Зеленского - РИА Новости, 09.10.2025
"Они не понимают": в Киеве заявили о смятении в Раде после слов Зеленского
Депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа" разочарованы оскорблением со стороны Владимира Зеленского, назвавшего их "деструктивными дебилами", заявил... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T06:15:00+03:00
2025-10-09T06:15:00+03:00
2025-10-09T06:44:00+03:00
в мире
киев
владимир зеленский
олег соскин
алексей гончаренко
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028544935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4122cbb8c0205138918855ad18e87f9.jpg
https://ria.ru/20251008/ukraina-2047093233.html
https://ria.ru/20251008/zelenskiy-2047052566.html
https://ria.ru/20251008/britanija-2046970213.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028544935_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d16f42743916593b346f4dee7b3a7edf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, владимир зеленский, олег соскин, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
"Они не понимают": в Киеве заявили о смятении в Раде после слов Зеленского
Соратники Зеленского обиделись на оскорбление с его стороны. В чем суть
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа" разочарованы оскорблением со стороны Владимира Зеленского, назвавшего их "деструктивными дебилами", заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Они (Депутаты. — Прим. Ред.) разочарованы и не понимают, что произошло, а тут понимать нечего: Зеленский
в отчаянии, ему надо на ком-то спустить пар, а тут под рукой только они", — заявил он.
По словам эксперта, для многих депутатов эта фраза Зеленского стала неприятной, прежде всего из-за поведения самого главы киевского режима, отказавшегося проводить встречу с соратниками по фракции.
"Все говорили, что будет встреча с депутатами, а ее мало того, что не произошло, так Зеленский еще и отказался проводить ее в весьма грубой форме", — подытожил Соскин
.
Вчера депутат Верховной рады Алексей Гончаренко
* сообщил, что Владимир Зеленский назвал депутатов своей партии "Слуга народа" "деструктивными дебилами".
По словам Гончаренко*, Зеленский после провального собрания больше не планирует следующие встречи со своими соратниками по фракции.
Накануне украинский парламентарий Ярослав Железняк также сообщал, что встреча Зеленского с его партией, запланированная на текущей неделе, отменена.
Украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на источники 16 сентября сообщало, что Зеленский во время последней встречи со своими соратниками предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ
на фронте.
* Внесен в список террористов и экстремистов.