"Они не понимают": в Киеве заявили о смятении в Раде после слов Зеленского

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа" разочарованы оскорблением со стороны Владимира Зеленского, назвавшего их "деструктивными дебилами", заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

"Они (Депутаты. — Прим. Ред.) разочарованы и не понимают, что произошло, а тут понимать нечего: Зеленский в отчаянии, ему надо на ком-то спустить пар, а тут под рукой только они", — заявил он.

По словам эксперта, для многих депутатов эта фраза Зеленского стала неприятной, прежде всего из-за поведения самого главы киевского режима, отказавшегося проводить встречу с соратниками по фракции.

"Все говорили, что будет встреча с депутатами, а ее мало того, что не произошло, так Зеленский еще и отказался проводить ее в весьма грубой форме", — подытожил Соскин

По словам Гончаренко*, Зеленский после провального собрания больше не планирует следующие встречи со своими соратниками по фракции.

Накануне украинский парламентарий Ярослав Железняк также сообщал, что встреча Зеленского с его партией, запланированная на текущей неделе, отменена.

Украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на источники 16 сентября сообщало, что Зеленский во время последней встречи со своими соратниками предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте.