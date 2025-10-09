Выбросившего дочь из окна жителя Уфы не смогли допросить, сообщил источник

https://ria.ru/20251009/ufa-2047348434.html
Уфимца, сбросившего дочь с высоты, доставили для проведения следственных действий, но не провели допрос из-за того, что он не идет на контакт, сообщили РИА Новости
УФА, 9 окт — РИА Новости. Уфимца, сбросившего дочь с высоты, доставили для проведения следственных действий, но не провели допрос из-за того, что он не идет на контакт, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города.
Инцидент с трехлетней девочкой произошел утром на улице Ульяновых. По предварительным данным следствия, ребенка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Девочка в крайне тяжелом состоянии госпитализирована, ее прооперировали. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Ранее следственные органы региона сообщали, что задержанного после освидетельствования и оказания медицинской помощи доставили в следственный отдел для проведения следственных действий.
"Допрос не провели, он неконтактный", — сказал РИА Новости сотрудник правоохранительных органов города.
Собеседник добавил, что результатов освидетельствования задержанного еще нет.