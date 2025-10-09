Рейтинг@Mail.ru
Выбросившего дочь из окна жителя Уфы не смогли допросить, сообщил источник - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 09.10.2025 (обновлено: 18:55 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/ufa-2047348434.html
Выбросившего дочь из окна жителя Уфы не смогли допросить, сообщил источник
Выбросившего дочь из окна жителя Уфы не смогли допросить, сообщил источник - РИА Новости, 09.10.2025
Выбросившего дочь из окна жителя Уфы не смогли допросить, сообщил источник
Уфимца, сбросившего дочь с высоты, доставили для проведения следственных действий, но не провели допрос из-за того, что он не идет на контакт, сообщили РИА... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T17:41:00+03:00
2025-10-09T18:55:00+03:00
происшествия
уфа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047209298_27:0:1270:699_1920x0_80_0_0_0a28db06e1ff6157680cf653a3cb2761.jpg
https://ria.ru/20251009/ufa-2047218255.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047209298_208:0:1140:699_1920x0_80_0_0_f9848dd3ca5a25ce59b1988c73f1cf6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
Выбросившего дочь из окна жителя Уфы не смогли допросить, сообщил источник

Не идет на контакт. Появились подробности о мужчине, выбросившем дочь из окна

© Прокуратура Республики БашкортостанМесто проишествия, где уфимец сбросил с четвертого этажа четырехлетнего ребенка. Кадр видео
Место проишествия, где уфимец сбросил с четвертого этажа четырехлетнего ребенка. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Прокуратура Республики Башкортостан
Место проишествия, где уфимец сбросил с четвертого этажа четырехлетнего ребенка. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 9 окт — РИА Новости. Уфимца, сбросившего дочь с высоты, доставили для проведения следственных действий, но не провели допрос из-за того, что он не идет на контакт, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города.
Инцидент с трехлетней девочкой произошел утром на улице Ульяновых. По предварительным данным следствия, ребенка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Девочка в крайне тяжелом состоянии госпитализирована, ее прооперировали. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Ранее следственные органы региона сообщали, что задержанного после освидетельствования и оказания медицинской помощи доставили в следственный отдел для проведения следственных действий.
«

"Допрос не провели, он неконтактный", — сказал РИА Новости сотрудник правоохранительных органов города.

Собеседник добавил, что результатов освидетельствования задержанного еще нет.
Место проишествия, где уфимец сбросил с четвертого этажа четырехлетнего ребенка. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Житель Уфы, сбросивший дочь с четвертого этажа, 15 лет лечился у психиатра
Вчера, 10:19
 
ПроисшествияУфа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала