Место проишествия, где уфимец сбросил с четвертого этажа четырехлетнего ребенка. Кадр видео

Выбросившего дочь из окна жителя Уфы не смогли допросить, сообщил источник

УФА, 9 окт — РИА Новости. Уфимца, сбросившего дочь с высоты, доставили для проведения следственных действий, но не провели допрос из-за того, что он не идет на контакт, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города.

Инцидент с трехлетней девочкой произошел утром на улице Ульяновых. По предварительным данным следствия, ребенка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Девочка в крайне тяжелом состоянии госпитализирована, ее прооперировали. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее следственные органы региона сообщали, что задержанного после освидетельствования и оказания медицинской помощи доставили в следственный отдел для проведения следственных действий.

« "Допрос не провели, он неконтактный", — сказал РИА Новости сотрудник правоохранительных органов города.