Жителя Уфы, выбросившего дочь из окна, доставили в СК
Жителя Уфы, выбросившего дочь из окна, доставили в СК - РИА Новости, 09.10.2025
Жителя Уфы, выбросившего дочь из окна, доставили в СК
Уфимец, сбросивший маленькую дочь с высоты, после освидетельствования и оказания медицинской помощи доставлен в следственный отдел, сообщает СУСК РФ по Башкирии РИА Новости, 09.10.2025
Жителя Уфы, выбросившего дочь из окна, доставили в СК
Выбросившего из окна ребенка мужчину доставили в СК. Новые подробности трагедии