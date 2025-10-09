https://ria.ru/20251009/ufa-2047218255.html
Житель Уфы, сбросивший дочь с четвертого этажа, 15 лет лечился у психиатра
Уфимец, сбросивший маленькую дочь с четвёртого этажа, 15 лет назад лечился у психиатра, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города. РИА Новости, 09.10.2025
Житель Уфы, сбросивший дочь с четвертого этажа, 15 лет лечился у психиатра
Более 10 лет лечения у психиатра. Что известно о выбросившем из окна дочь в Уфе
УФА, 9 окт - РИА Новости. Уфимец, сбросивший маленькую дочь с четвёртого этажа, 15 лет назад лечился у психиатра, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города.
Ранее мэр Уфы
Ратмир Мавлиев в своём Telegram-канале сообщал, что в Орджоникидзевском районе
мужчина сбросил с четвёртого этажа дочь 2022 года рождения, ребёнок в больнице в тяжёлом состоянии. Её оперируют. В прокуратуре региона уточнили, что утром 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже дома по улице Ульяновых свою дочь. В момент инцидента они находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном выехали в санаторий в другой регион. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, мужчина задержан.
"Известно, что задержанный мужчина 15 лет назад лечился у психиатра. По официальным источникам, он больше не наблюдался у психиатра. Хотя, возможно, мог обращаться в хозрасчетные клиники, это предстоит выяснить", - пояснили в правоохранительных органах.