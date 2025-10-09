Рейтинг@Mail.ru
Житель Уфы, сбросивший дочь с четвертого этажа, 15 лет лечился у психиатра - РИА Новости, 09.10.2025
10:19 09.10.2025
Житель Уфы, сбросивший дочь с четвертого этажа, 15 лет лечился у психиатра
Житель Уфы, сбросивший дочь с четвертого этажа, 15 лет лечился у психиатра
Уфимец, сбросивший маленькую дочь с четвёртого этажа, 15 лет назад лечился у психиатра, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города. РИА Новости, 09.10.2025
Житель Уфы, сбросивший дочь с четвертого этажа, 15 лет лечился у психиатра

Место проишествия, где уфимец сбросил с четвертого этажа четырехлетнего ребенка.
Место проишествия, где уфимец сбросил с четвертого этажа четырехлетнего ребенка.
© Прокуратура Республики Башкортостан
Место проишествия, где уфимец сбросил с четвертого этажа четырехлетнего ребенка. Кадр видео
УФА, 9 окт - РИА Новости. Уфимец, сбросивший маленькую дочь с четвёртого этажа, 15 лет назад лечился у психиатра, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города.
Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своём Telegram-канале сообщал, что в Орджоникидзевском районе мужчина сбросил с четвёртого этажа дочь 2022 года рождения, ребёнок в больнице в тяжёлом состоянии. Её оперируют. В прокуратуре региона уточнили, что утром 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже дома по улице Ульяновых свою дочь. В момент инцидента они находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном выехали в санаторий в другой регион. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, мужчина задержан.
"Известно, что задержанный мужчина 15 лет назад лечился у психиатра. По официальным источникам, он больше не наблюдался у психиатра. Хотя, возможно, мог обращаться в хозрасчетные клиники, это предстоит выяснить", - пояснили в правоохранительных органах.
