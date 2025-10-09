Житель Уфы, сбросивший дочь с четвертого этажа, 15 лет лечился у психиатра

УФА, 9 окт - РИА Новости. Уфимец, сбросивший маленькую дочь с четвёртого этажа, 15 лет назад лечился у психиатра, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города.

"Известно, что задержанный мужчина 15 лет назад лечился у психиатра. По официальным источникам, он больше не наблюдался у психиатра. Хотя, возможно, мог обращаться в хозрасчетные клиники, это предстоит выяснить", - пояснили в правоохранительных органах.