Мужчина, выбросивший в Уфе дочь из окна, разгромил всю квартиру
10:17 09.10.2025 (обновлено: 16:40 09.10.2025)
Мужчина, выбросивший в Уфе дочь из окна, разгромил всю квартиру
Мужчина, выбросивший в Уфе дочь из окна, разгромил всю квартиру
Житель Уфы сбросил маленькую дочь с четвертого этажа и разгромил всю квартиру, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале прокуратуры Башкирии. РИА Новости, 09.10.2025
Мужчина, выбросивший в Уфе дочь из окна, разгромил всю квартиру

В Уфе мужчина выбросил дочь из окна. Появились кадры с места происшествия

УФА, 9 окт — РИА Новости. Житель Уфы сбросил маленькую дочь с четвертого этажа и разгромил всю квартиру, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале прокуратуры Башкирии.
Это произошло на улице Ульяновых. Трехлетняя девочка осталась жива, но получила серьезные травмы. Ее доставили в больницу и прооперировали, сейчас она в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
На кадрах с места происшествия видно, что на кухне и в коридоре квартиры все разгромлено, по полу разбросаны вещи. Балконное окно разбито, под ним во дворе также валяются вещи, одежда, игрушки.
В момент инцидента отец и дочь находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном сейчас в санатории в Калининграде.
Отца задержали. Известно, что 15 лет назад он лечился у психиатра. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
В Москве хотят отправить на лечение мужчину, выбросившего семью из окна
1 августа, 16:36
 
