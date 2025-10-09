https://ria.ru/20251009/ufa-2047217923.html
Мужчина, выбросивший в Уфе дочь из окна, разгромил всю квартиру
Житель Уфы сбросил маленькую дочь с четвертого этажа и разгромил всю квартиру, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале прокуратуры Башкирии. РИА Новости, 09.10.2025
УФА, 9 окт — РИА Новости.
Житель Уфы сбросил маленькую дочь с четвертого этажа и разгромил всю квартиру, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале
прокуратуры Башкирии.
Это произошло на улице Ульяновых. Трехлетняя девочка осталась жива, но получила серьезные травмы. Ее доставили в больницу и прооперировали, сейчас она в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
На кадрах с места происшествия видно, что на кухне и в коридоре квартиры все разгромлено, по полу разбросаны вещи. Балконное окно разбито, под ним во дворе также валяются вещи, одежда, игрушки.
В момент инцидента отец и дочь находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном сейчас в санатории в Калининграде
.
Отца задержали. Известно, что 15 лет назад он лечился у психиатра. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.