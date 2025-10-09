Прокуратура Башкирии рассказала о семье мужчины, выбросившего дочь из окна

УФА, 9 окт - РИА Новости. Мать девочки, которую отец сбросил с четвёртого этажа жилого дома в Уфе, во время инцидента не было дома, она выехала со старшим ребёнком в санаторий, сообщает прокуратура Башкирии.

По предварительным данным, утром 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Ульяновых в Уфе свою трехлетнюю дочь. В крайне тяжелом состоянии девочка доставлена в медицинское учреждение, сообщает надзорное ведомство.

"В момент инцидента отец с дочерью находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном выехали в санаторий в другой субъект. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Орджоникидзевского района города Уфы Рустам Ишмухаметов", - говорится в сообщении.