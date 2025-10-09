https://ria.ru/20251009/ufa-2047207465.html
Жителя Уфы, сбросившего маленькую дочь с четвертого этажа, задержали
Правоохранительные органы задержали уфимца, который, предположительно, сбросил маленькую дочь с четвёртого этажа, сообщает СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 09.10.2025
УФА, 9 окт - РИА Новости.
Правоохранительные органы задержали уфимца, который, предположительно, сбросил маленькую дочь с четвёртого этажа, сообщает СУСК
РФ по Башкирии.
Следственным отделом по Орджоникидзевскому району
города Уфы
СУ СК России
по Республике Башкортостан
возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Уфы, подозреваемого в покушении на убийство малолетнего (часть 3 статьи 30, пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ), сообщает СУСК РФ по Башкирии.
"В настоящее время мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия. На место происшествия выехали руководство и следователи следственного отдела, а также следователи-криминалисты совместно с сотрудниками полиции. Выполняется необходимый первоначальных следственных действий. По результатам осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи", - говорится в сообщении.
Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своём Telegram-канале сообщал, что в Орджоникидзевском районе мужчина сбросил с четвёртого этажа дома четырёхлетнего дошкольника, ребёнок в больнице в тяжёлом состоянии.
В прокуратуре региона сообщали, что утром 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Ульяновых в Уфе трехлетнюю дочь. В момент инцидента отец с дочерью находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном выехали в санаторий в другой субъект.