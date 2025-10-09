Жителя Уфы, сбросившего маленькую дочь с четвертого этажа, задержали

УФА, 9 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали уфимца, который, предположительно, сбросил маленькую дочь с четвёртого этажа, сообщает Правоохранительные органы задержали уфимца, который, предположительно, сбросил маленькую дочь с четвёртого этажа, сообщает СУСК РФ по Башкирии.

"В настоящее время мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия. На место происшествия выехали руководство и следователи следственного отдела, а также следователи-криминалисты совместно с сотрудниками полиции. Выполняется необходимый первоначальных следственных действий. По результатам осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своём Telegram-канале сообщал, что в Орджоникидзевском районе мужчина сбросил с четвёртого этажа дома четырёхлетнего дошкольника, ребёнок в больнице в тяжёлом состоянии.