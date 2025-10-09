В КНР провели первую в мире пересадку печени ГМО-свиньи человеку

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Китайские ученые впервые в мире пересадили живому человеку печень генно-модифицированной свиньи, которая не отторгалась в течение рекордных 38 дней, сообщается в журнале Китайские ученые впервые в мире пересадили живому человеку печень генно-модифицированной свиньи, которая не отторгалась в течение рекордных 38 дней, сообщается в журнале Journal of Hepatology

Авторы отмечают, что эксперименты в области ксенотрансплантации регулярно проводятся в мире. Так, в начале года китайские ученые пересадили печень свиньи человеку со смертью мозга, она функционировала в течение десяти дней. Новую операцию впервые провели на живом пациенте.

"В этом исследовании представлена ​​первая в мире успешная ксенотрансплантация генетически модифицированной свиной печени живому человеку, которая достигла беспрецедентной продолжительности выживания в течение 171 дня, а также предоставила ценные знания о факторах, влияющих на успех операции", — говорится в публикации.

Пациентом был 71-летний мужчина с гепатоцеллюлярной карциномой (раком печени) и циррозом, вызванным гепатитом. Печень ГМО-свиньи пересадили ему в качестве вспомогательного органа. Более месяца печень стабильно функционировала без отторжения, инфекций или значительных осложнений. Но на 38-й день в пересаженном органе началось отторжение, вызванное тромботической микроангиопатией из-за иммунных реакций и нарушения работы кровеносных сосудов. Несмотря на усилия врачей, у пациента началось кровотечение в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, которое привело к смерти.

Тем не менее исследователи считают операцию успешной, поскольку она подтвердила способность печени свиньи обеспечивать основные функции в человеческом организме. Это открывает возможности для решения проблемы дефицита донорских органов, пишут авторы, подчеркивая необходимость дальнейших исследований.