В КНР провели первую в мире пересадку печени ГМО-свиньи человеку
Наука
Наука
 
11:23 09.10.2025 (обновлено: 12:17 09.10.2025)
В КНР провели первую в мире пересадку печени ГМО-свиньи человеку
В КНР провели первую в мире пересадку печени ГМО-свиньи человеку - РИА Новости, 09.10.2025
В КНР провели первую в мире пересадку печени ГМО-свиньи человеку
Китайские ученые впервые в мире пересадили живому человеку печень генно-модифицированной свиньи, которая не отторгалась в течение рекордных 38 дней, сообщается... РИА Новости, 09.10.2025
наука
китай
воз
в мире
китай, воз, в мире
Наука, Китай, ВОЗ, В мире
В КНР провели первую в мире пересадку печени ГМО-свиньи человеку

Китайские ученые впервые в мире пересадили 71-летнему пациенту печень ГМО-свиньи

© Фото : Xinhua/Xijing Hospital of the Air Force Medical UniversityКитайские хирурги из больницы Сицзинь при Медицинском университете ВВС проводят трансплантацию печени генетически модифицированной свиньи
Китайские хирурги из больницы Сицзинь при Медицинском университете ВВС проводят трансплантацию печени генетически модифицированной свиньи - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : Xinhua/Xijing Hospital of the Air Force Medical University
Китайские хирурги из больницы Сицзинь при Медицинском университете ВВС проводят трансплантацию печени генетически модифицированной свиньи
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Китайские ученые впервые в мире пересадили живому человеку печень генно-модифицированной свиньи, которая не отторгалась в течение рекордных 38 дней, сообщается в журнале Journal of Hepatology.
Авторы отмечают, что эксперименты в области ксенотрансплантации регулярно проводятся в мире. Так, в начале года китайские ученые пересадили печень свиньи человеку со смертью мозга, она функционировала в течение десяти дней. Новую операцию впервые провели на живом пациенте.
"В этом исследовании представлена ​​первая в мире успешная ксенотрансплантация генетически модифицированной свиной печени живому человеку, которая достигла беспрецедентной продолжительности выживания в течение 171 дня, а также предоставила ценные знания о факторах, влияющих на успех операции", — говорится в публикации.
Пациентом был 71-летний мужчина с гепатоцеллюлярной карциномой (раком печени) и циррозом, вызванным гепатитом. Печень ГМО-свиньи пересадили ему в качестве вспомогательного органа. Более месяца печень стабильно функционировала без отторжения, инфекций или значительных осложнений. Но на 38-й день в пересаженном органе началось отторжение, вызванное тромботической микроангиопатией из-за иммунных реакций и нарушения работы кровеносных сосудов. Несмотря на усилия врачей, у пациента началось кровотечение в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, которое привело к смерти.
Тем не менее исследователи считают операцию успешной, поскольку она подтвердила способность печени свиньи обеспечивать основные функции в человеческом организме. Это открывает возможности для решения проблемы дефицита донорских органов, пишут авторы, подчеркивая необходимость дальнейших исследований.
По данным Всемирной организации здравоохранения, тысячи пациентов по всему миру ежегодно умирают из-за нехватки донорских органов. Печень, выполняющая множество жизненно важных функций, считается одним из самых сложных для пересадки органов. В 2022 году в Китае провели около шести тысяч операций по ее трансплантации, но ожидают пересадки еще сотни тысяч пациентов.
НаукаКитайВОЗВ мире
 
 
