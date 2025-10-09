Глава ПЦА рассказал, что в США почитают святителя Тихона

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Фотографии и изображения прославленного в лике святых патриарха Московского и всея Руси Тихона (Беллавина) есть во многих американских православных приходах, рассказал глава Православной церкви в Америке (ПЦА) митрополит всей Америки и Канады Тихон (Моллар).