Глава ПЦА рассказал, что в США почитают святителя Тихона

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Фотографии и изображения прославленного в лике святых патриарха Московского и всея Руси Тихона (Беллавина) есть во многих американских православных приходах, рассказал глава Православной церкви в Америке (ПЦА) митрополит всей Америки и Канады Тихон (Моллар).
"Святитель Тихон был… во многих уголках Америки. Во многих приходах вы увидите таблички, фотографии или другие изображения времен его служения в Америке. Так что о нем, как и обо всех святых, сохраняется реальная память. И даже среди новых поколений людей, которые, не знали его лично", – говорится в его интервью "Журналу Московской патриархии", опубликованном на сайте РПЦ в четверг в день его тезоименитства.
Русская церковь 9 октября отмечает день памяти патриарха Московского и всея Руси Тихона (Беллавина), прославленного в лике святых первого патриарха Московского и всея Руси, избранного после восстановления патриаршества в 1917 году. С 1898 по 1907 год будущий патриарх Тихон служил в США, возглавляя объединявшую североамериканские приходы Русской церкви епархию.
Митрополит Тихон был избран шестым предстоятелем Православной церкви в Америке на Всеамериканском соборе 13 ноября 2012 года. В тот же день состоялось наречение митрополита Тихона в архиепископа Вашингтонского, митрополита всей Америки и Канады.
Православная Церковь в Америке получила автокефалию от Русской православной церкви 10 апреля 1970 года.