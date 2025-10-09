Рейтинг@Mail.ru
В ЦБ высказались о законодательстве об инвестировании в криптовалюты - РИА Новости, 09.10.2025
11:29 09.10.2025
В ЦБ высказались о законодательстве об инвестировании в криптовалюты
В ЦБ высказались о законодательстве об инвестировании в криптовалюты
Банк России хотел бы, чтобы законодательство об инвестировании в криптовалюты было принято в следующем году, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ... РИА Новости, 09.10.2025
экономика
2025
владимир чистюхин, герман греф, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, экономика
Владимир Чистюхин, Герман Греф, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Экономика
СИРИУС, 9 окт - РИА Новости. Банк России хотел бы, чтобы законодательство об инвестировании в криптовалюты было принято в следующем году, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Мы бы очень хотели, чтобы законодательство, которое описывает все инвестирование в криптовалюты, было принято в 2026 году. Одновременно с этим и начал бы работу лицензионный процесс, чтобы до конца 2026 года может быть появились уже первые компании с соответствующими лицензиями", - сказал он на Форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Юрист рассказал, нужно ли декларировать криптовалюту при выезде из страны
3 августа, 05:17
"После этого, мы полагаем, что после 2026 года надо где-то дать минимум год на подготовку всех участников, на обеление тех структур, которые сегодня осуществляют сделки с "криптой", и для того, чтобы уже в 2027 году вступили соответствующие изменения в правоохранное законодательство, административный кодекс, уголовный кодекс, которые бы устанавливали ответственность за нелегальный оборот криптоактивов", - продолжил он.
По мнению ЦБ РФ, такого рода подходы с одной стороны позволяют сохранить инновационность инструментов, внедрить тот инструмент, который уже сегодня становится обыкновенным, утилитарным инструментом во многих юрисдикциях, но, с другой стороны, защитить максимально общественные и государственные интересы.
"Нам кажется, что на предварительные дискуссии ушло достаточное количество времени, и сейчас нам надо постараться достигнуть окончательного консенсуса и двигаться дальше", - отметил он.
В среду глава Сбербанка Герман Греф, выступая на форуме, сказал, что он был в "Тойоте" и ему понравился опыт, когда компания не делает что-то первой, а берет уже какой-то проторенный путь, но повышает качество, напомнил Чистюхин.
"Вот мне кажется, с криптоактивами наша задача повысить качество и создать такое регулирование, которое бы позволило с наименьшими рисками и потерями для российских инвесторов и российской финансовой инфраструктуры инвестировать в криптоактивы", - заключил он.
Майнинговая ферма - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Минэнерго составил реестр оборудования для майнинга криптовалют
4 июля, 04:24
 
Владимир ЧистюхинГерман ГрефЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк РоссииЭкономика
 
 
