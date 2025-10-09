В ЦБ высказались о законодательстве об инвестировании в криптовалюты

СИРИУС, 9 окт - РИА Новости. Банк России хотел бы, чтобы законодательство об инвестировании в криптовалюты было принято в следующем году, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Мы бы очень хотели, чтобы законодательство, которое описывает все инвестирование в криптовалюты, было принято в 2026 году. Одновременно с этим и начал бы работу лицензионный процесс, чтобы до конца 2026 года может быть появились уже первые компании с соответствующими лицензиями", - сказал он на Форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.

"После этого, мы полагаем, что после 2026 года надо где-то дать минимум год на подготовку всех участников, на обеление тех структур, которые сегодня осуществляют сделки с "криптой", и для того, чтобы уже в 2027 году вступили соответствующие изменения в правоохранное законодательство, административный кодекс, уголовный кодекс, которые бы устанавливали ответственность за нелегальный оборот криптоактивов", - продолжил он.

По мнению ЦБ РФ , такого рода подходы с одной стороны позволяют сохранить инновационность инструментов, внедрить тот инструмент, который уже сегодня становится обыкновенным, утилитарным инструментом во многих юрисдикциях, но, с другой стороны, защитить максимально общественные и государственные интересы.

"Нам кажется, что на предварительные дискуссии ушло достаточное количество времени, и сейчас нам надо постараться достигнуть окончательного консенсуса и двигаться дальше", - отметил он.

В среду глава Сбербанка Герман Греф , выступая на форуме, сказал, что он был в "Тойоте" и ему понравился опыт, когда компания не делает что-то первой, а берет уже какой-то проторенный путь, но повышает качество, напомнил Чистюхин