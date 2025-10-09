В Ростовской области суд изъял права у девушки, въехавшей в дом в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт - РИА Новости. Суд Неклиновского района Ростовской области признал жительницу региона Анастасию Оделин Феррер, якобы дочь криминального авторитета Цапка, виновной в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, ее оштрафовали и лишили водительских прав, следует из текста постановления суда.

"Признать Оделин Феррер Анастасию Сергеевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния) и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 45000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и восемь месяцев", - говорится в решении суда, которое вынесено 7 октября.

Ранее, 30 сентября сообщалось, что иномарка протаранила дом в селе Николаевка под Таганрогом . В соцсетях утверждалось, что за рулем автомобиля Mercedes была якобы дочь криминального авторитета Сергея Цапка Анастасия, которая устроила ДТП, находясь, предварительно, под воздействием наркотиков. Также ряд Telegram-каналов сообщали, ссылаясь на очевидцев, что девушка была нетрезвой и угрожала прибывшим на место полицейским.

Тогда же в пресс-службе Госавтоинспекции по региону сообщали, что 27 сентября в селе Николаевка, в районе дома 158А по улице Ленина, водитель автомобиля Mercedes 2000 года рождения не справилась с управлением и въехала в домовладение. Уточнялось, что в ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения, на водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

В четверг источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что фигурантка действительно является дочерью российского криминального авторитета Цапка.

"Специально никто не проверял степень их родства, но, насколько нам известно, это действительно дочь Цапка, просто у нее девичья фамилия матери. Хотя на самом деле это роли не играет, дети за родителей не отвечают", - отметил собеседник агентства.

Официальным подтверждением данной информации РИА Новости не располагает.