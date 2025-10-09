Рейтинг@Mail.ru
Ремонт трассы в Коми выполнен по поручению главы региона Гольдштейна - РИА Новости, 09.10.2025
14:20 09.10.2025 (обновлено: 14:48 09.10.2025)
Ремонт трассы в Коми выполнен по поручению главы региона Гольдштейна
Завершен находящийся на личном контроле главы Коми Ростислава Гольдштейна ремонт участка "Сыктывкар – Ухта" одной из самых востребованных автодорог "Сыктывкар – РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:20:00+03:00
2025-10-09T14:48:00+03:00
республика коми
ухта
печора
ростислав гольдштейн
республика коми
ухта
печора
республика коми, ухта, печора, ростислав гольдштейн
Республика Коми, Ухта, Печора, Ростислав Гольдштейн
Ремонт трассы в Коми выполнен по поручению главы региона Гольдштейна

Ремонт трассы "Сыктывкар – Нарьян-Мар" в Коми выполнили по поручению Гольдштейна

© Фото : пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики КомиТрасса "Сыктывкар – Нарьян-Мар" в Коми
Трасса Сыктывкар – Нарьян-Мар в Коми - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми
Трасса "Сыктывкар – Нарьян-Мар" в Коми
СЫКТЫВКАР, 9 окт — РИА Новости. Завершен находящийся на личном контроле главы Коми Ростислава Гольдштейна ремонт участка "Сыктывкар – Ухта" одной из самых востребованных автодорог "Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар", сообщили РИА Новости в Минстрое региона.
Как ранее указывало РИА Новости, в Коми к 2030 году автомобильные дороги должны стать лучшими в масштабах Северо-Западного федерального округа – такую задачу перед правительством региона поставил Гольдштейн. Благодаря его активности в этом году республика получила рекордную за всю ее историю финансовую поддержку из федерального центра – 13 миллиардов рублей на ремонты автодорог, почти 50% которых на территории Коми находятся в ненормативном состоянии ввиду недостаточных вложений в прежние годы.
Ремонт дорожного покрытия и установка освещения проведены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" на средства из республиканского и федерального бюджетов.
Ремонт на участке "Сыктывкар – Ухта" стартовал в начале сентября этого года и к сегодняшнему дню завершен досрочно (подрядчиком выступило ООО СПК "Темп-Дорстрой"). Работы выполнены на отрезке между деревней Вогваздино и селом Серегово (с 76-го по 82-ой километр) общей протяженностью 5,9 километра.
"Старый асфальт заменен на современную и износостойкую щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь (ЩМА) с восстановлением и укреплением обочин, а также системы водоотвода (приведены в нормативное состояние лотки для сбора и отвода дождевой и талой воды с проезжей части)", – рассказали РИА Новости в Минстрое Коми.
Кроме того, на автомобильной дороге "Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар" этим летом на участке "Сыктывкар – Ухта" выполнен ремонт с аналогичными видами работ между деревнями Малая Слуда и Вогваздино (на участках 39,436 – 42,6 километра, 44,5 – 51 километр, 67 – 68,397 километра, 71,3 – 76,006 километра) общей протяженностью 15,7 километра.
Третий обновляемый участок этой же трассы – в районе деревни Ляли (88-ой – 92-ой километры) общей протяженностью четыре километра с укладкой ЩМА и восстановлением обочин. Четвертый участок – между городом Емва и поселком Чиньяворык (отрезок 185,5 – 201,792 километра) общей протяженностью 16,2 километра. Пятый участок: от Ухты в сторону поселка Нижний Одес (20 – 35 километров) общей протяженностью 14,9 километра. Ремонт завершен на днях.
"Важным вкладом в безопасность движения на данной трассе стала также установка освещения на участках: Чиньворык (три километра), Серегово (два километра), Ляли (1,4 километра) и Вогваздино (чуть менее 1 километра). Подрядчик (ООО "Энерго-арсенал") укрепил фундамент, смонтировав опоры, проведя самонесущий изолированный провод и установив экономичные светодиодные светильники, за счет которых обеспечено выполнением норматива освещенности автодорог", – подытожили РИА Новости в профильном ведомстве.
Республика КомиУхтаПечораРостислав Гольдштейн
 
 
