Ремонт трассы в Коми выполнен по поручению главы региона Гольдштейна

СЫКТЫВКАР, 9 окт — РИА Новости. Завершен находящийся на личном контроле главы Коми Ростислава Гольдштейна ремонт участка "Сыктывкар – Ухта" одной из самых востребованных автодорог "Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар", сообщили РИА Новости в Минстрое региона.

Как ранее указывало РИА Новости, в Коми к 2030 году автомобильные дороги должны стать лучшими в масштабах Северо-Западного федерального округа – такую задачу перед правительством региона поставил Гольдштейн. Благодаря его активности в этом году республика получила рекордную за всю ее историю финансовую поддержку из федерального центра – 13 миллиардов рублей на ремонты автодорог, почти 50% которых на территории Коми находятся в ненормативном состоянии ввиду недостаточных вложений в прежние годы.

Ремонт дорожного покрытия и установка освещения проведены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" на средства из республиканского и федерального бюджетов.

Ремонт на участке "Сыктывкар – Ухта" стартовал в начале сентября этого года и к сегодняшнему дню завершен досрочно (подрядчиком выступило ООО СПК "Темп-Дорстрой"). Работы выполнены на отрезке между деревней Вогваздино и селом Серегово (с 76-го по 82-ой километр) общей протяженностью 5,9 километра.

"Старый асфальт заменен на современную и износостойкую щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь (ЩМА) с восстановлением и укреплением обочин, а также системы водоотвода (приведены в нормативное состояние лотки для сбора и отвода дождевой и талой воды с проезжей части)", – рассказали РИА Новости в Минстрое Коми.

Кроме того, на автомобильной дороге "Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар" этим летом на участке "Сыктывкар – Ухта" выполнен ремонт с аналогичными видами работ между деревнями Малая Слуда и Вогваздино (на участках 39,436 – 42,6 километра, 44,5 – 51 километр, 67 – 68,397 километра, 71,3 – 76,006 километра) общей протяженностью 15,7 километра.

Третий обновляемый участок этой же трассы – в районе деревни Ляли (88-ой – 92-ой километры) общей протяженностью четыре километра с укладкой ЩМА и восстановлением обочин. Четвертый участок – между городом Емва и поселком Чиньяворык (отрезок 185,5 – 201,792 километра) общей протяженностью 16,2 километра. Пятый участок: от Ухты в сторону поселка Нижний Одес (20 – 35 километров) общей протяженностью 14,9 километра. Ремонт завершен на днях.