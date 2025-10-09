ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет своего визита на Ближний Восток в конце недели.
https://ria.ru/20251009/tramp-2047401945.html
Трамп заявил, что с нетерпением ждет поездки на Ближний Восток
Трамп заявил, что с нетерпением ждет поездки на Ближний Восток - РИА Новости, 09.10.2025
Трамп заявил, что с нетерпением ждет поездки на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет своего визита на Ближний Восток в конце недели. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T23:18:00+03:00
2025-10-09T23:18:00+03:00
2025-10-09T23:18:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
финляндия
дональд трамп
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6dfabda19c7b125234d28b66f126a2e5.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047398655.html
сша
ближний восток
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11f26c44090f0a6ef3fdad782e78ea7d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, финляндия, дональд трамп, хамас
В мире, США, Ближний Восток, Финляндия, Дональд Трамп, ХАМАС
Трамп заявил, что с нетерпением ждет поездки на Ближний Восток
Трамп заявил, что с нетерпением ждет визита в Египет
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в