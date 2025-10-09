Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что с нетерпением ждет поездки на Ближний Восток - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/tramp-2047401945.html
Трамп заявил, что с нетерпением ждет поездки на Ближний Восток
Трамп заявил, что с нетерпением ждет поездки на Ближний Восток - РИА Новости, 09.10.2025
Трамп заявил, что с нетерпением ждет поездки на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет своего визита на Ближний Восток в конце недели. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T23:18:00+03:00
2025-10-09T23:18:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
финляндия
дональд трамп
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6dfabda19c7b125234d28b66f126a2e5.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047398655.html
сша
ближний восток
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11f26c44090f0a6ef3fdad782e78ea7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, финляндия, дональд трамп, хамас
В мире, США, Ближний Восток, Финляндия, Дональд Трамп, ХАМАС
Трамп заявил, что с нетерпением ждет поездки на Ближний Восток

Трамп заявил, что с нетерпением ждет визита в Египет

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет своего визита на Ближний Восток в конце недели.
"Я, наверное, буду там. Надеюсь, что буду. Мы планируем выехать в воскресенье, и я с нетерпением этого жду", - сказал Трамп журналистам в четверг в Белом доме в ходе встречи с главой Финляндии Александром Стуббом.
В среду Трамп объявил о заключении сделки между Израилем и ХАМАС. В воскресенье президент США рассчитывает отправиться в Египет для ее официального подписания.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп заявил, что благодарен Ирану за поддержку плана по Газе
Вчера, 22:43
 
В миреСШАБлижний ВостокФинляндияДональд ТрампХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала