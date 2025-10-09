Трамп заявил, что чувствует себя отлично

ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в свете предстоящего медицинского осмотра заявил, что чувствует себя отлично как физически, так и ментально.

Ранее Белый дом сообщил, что в пятницу Трамп пройдет плановый медосмотр.

"Я также собираюсь пройти полугодовой медицинский осмотр, и, кажется, я в отличной форме, но я дам вам знать. Но нет, пока никаких проблем. Никаких проблем физически, я чувствую себя очень хорошо. Ментально я чувствую себя очень хорошо", - заявил Трамп журналистам.

В администрации ранее рассказали, что у президента была диагностирована хроническая венозная недостаточность, которая проявляется в отеках и синяках на руках. Фотографии, на которых у Трампа видны синяки на руках или попытки их скрыть тональным кремом, постоянно привлекают внимание публики и порождают спекуляции о его здоровье.