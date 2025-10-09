https://ria.ru/20251009/tramp-2047401620.html
Трамп заявил, что чувствует себя отлично
Трамп заявил, что чувствует себя отлично - РИА Новости, 09.10.2025
Трамп заявил, что чувствует себя отлично
Президент США Дональд Трамп в свете предстоящего медицинского осмотра заявил, что чувствует себя отлично как физически, так и ментально. 09.10.2025
Трамп рассказал о своем самочувствии перед медицинским осмотром
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в свете предстоящего медицинского осмотра заявил, что чувствует себя отлично как физически, так и ментально.
Ранее Белый дом сообщил, что в пятницу Трамп
пройдет плановый медосмотр.
"Я также собираюсь пройти полугодовой медицинский осмотр, и, кажется, я в отличной форме, но я дам вам знать. Но нет, пока никаких проблем. Никаких проблем физически, я чувствую себя очень хорошо. Ментально я чувствую себя очень хорошо", - заявил Трамп журналистам.
В администрации ранее рассказали, что у президента была диагностирована хроническая венозная недостаточность, которая проявляется в отеках и синяках на руках. Фотографии, на которых у Трампа видны синяки на руках или попытки их скрыть тональным кремом, постоянно привлекают внимание публики и порождают спекуляции о его здоровье.
Известный журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш
со ссылкой на собственные источники в Белом доме утверждает, что в администрации США
якобы растет обеспокоенность состоянием когнитивных функций Трампа.