Трамп заявил, что конфликт на Украине не влияет на США
23:04 09.10.2025
Трамп заявил, что конфликт на Украине не влияет на США
Президент США Дональд Трамп заявил, что происходящее на Украине напрямую не затрагивает Соединенные Штаты, однако назвал конфликт "ужасной вещью" и выразил... РИА Новости, 09.10.2025
в мире
украина
сша
дональд трамп
украина
сша
2025
Трамп заявил, что конфликт на Украине не влияет на США

ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что происходящее на Украине напрямую не затрагивает Соединенные Штаты, однако назвал конфликт "ужасной вещью" и выразил надежду на урегулирование.
"Так что, теоретически, это (конфликт на Украине - ред.) не влияет на нас. Нет. Но это ужасная вещь, и мы тоже решим этот конфликт", - сказал в четверг Трамп на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме.
Он добавил, что "ни один президент в истории не урегулировал восемь войн за девять месяцев", подчеркнув, что ему "удалось это сделать".
Трамп заявил, что рассчитывает на скорые переговоры России и Украины
