Трамп заявил, что конфликт на Украине не влияет на США
Трамп заявил, что конфликт на Украине не влияет на США - РИА Новости, 09.10.2025
Трамп заявил, что конфликт на Украине не влияет на США
Президент США Дональд Трамп заявил, что происходящее на Украине напрямую не затрагивает Соединенные Штаты, однако назвал конфликт "ужасной вещью" и выразил... РИА Новости, 09.10.2025
в мире
украина
сша
дональд трамп
украина
сша
