Трамп оценил свои шансы на получение Нобелевской премии
Трамп оценил свои шансы на получение Нобелевской премии - РИА Новости, 09.10.2025
Трамп оценил свои шансы на получение Нобелевской премии
Президент США Дональд Трамп, комментируя свои шансы на получение Нобелевской премии мира, выразил в четверг мнение, что якобы только он в мировой истории смог... РИА Новости, 09.10.2025
сша
Трамп оценил свои шансы на получение Нобелевской премии
Трамп заявил, что только он смог остановить восемь войн