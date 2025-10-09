Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил свои шансы на получение Нобелевской премии - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:02 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/tramp-2047400800.html
Трамп оценил свои шансы на получение Нобелевской премии
Трамп оценил свои шансы на получение Нобелевской премии - РИА Новости, 09.10.2025
Трамп оценил свои шансы на получение Нобелевской премии
Президент США Дональд Трамп, комментируя свои шансы на получение Нобелевской премии мира, выразил в четверг мнение, что якобы только он в мировой истории смог... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T23:02:00+03:00
2025-10-09T23:02:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047243610_0:292:3000:1980_1920x0_80_0_0_e4ffea9e6904823a2a4634cbb205e5ea.jpg
https://ria.ru/20251009/premiya-2047287227.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047243610_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_ad4b13dc3eacf268a110d4b2d8e9f6b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп оценил свои шансы на получение Нобелевской премии

Трамп заявил, что только он смог остановить восемь войн

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя свои шансы на получение Нобелевской премии мира, выразил в четверг мнение, что якобы только он в мировой истории смог завершить восемь войн.
"Никто в истории не мог остановить восемь войн за девять месяцев, а я остановил восемь. Такого никогда раньше не случалось, но им нужно делать то, что они делают, и что бы они ни сделали, то пусть будет так. Я сделал это не для этого (премии - ред.), я сделал это потому, что спас много жизней", - заявил Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, как он оценивает свои шансы на получение премии.
В феврале Трамп уже заявлял, что заслуживает, по его оценке, Нобелевской премии мира.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
СМИ рассказали, что может помешать Трампу получить Нобелевскую премию мира
Вчера, 14:50
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала