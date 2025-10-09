Трамп заявил о готовности США помочь Финляндии

ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. США будут готовы прийти на помощь Финляндии в случае гипотетической атаки со стороны РФ, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Я приду (на помощь - ред.). Они - члены НАТО, они замечательные люди, но я не думаю, что это произойдёт. Я не думаю, что он (Президент РФ Владимир Путин - ред.) это сделает, шансы на это очень малы", - заявил Трамп на встрече с главой Финляндии Александром Стуббом, отвечая на вопрос о том, придут ли США на помощь Финляндии в случае атаки РФ.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.