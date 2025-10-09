Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о готовности США помочь Финляндии - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/tramp-2047399199.html
Трамп заявил о готовности США помочь Финляндии
Трамп заявил о готовности США помочь Финляндии - РИА Новости, 09.10.2025
Трамп заявил о готовности США помочь Финляндии
США будут готовы прийти на помощь Финляндии в случае гипотетической атаки со стороны РФ, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T22:49:00+03:00
2025-10-09T22:49:00+03:00
в мире
россия
финляндия
сша
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047229610_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_b9e70e0a867e88eb60e26c3368fec96a.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047398439.html
https://ria.ru/20251009/tramp-2047397797.html
россия
финляндия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047229610_106:0:2329:1667_1920x0_80_0_0_bcee3cd2dfdbae663fe21dfcced2204c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, сша, дональд трамп, нато
В мире, Россия, Финляндия, США, Дональд Трамп, НАТО
Трамп заявил о готовности США помочь Финляндии

Трамп заявил, что США помогут Финляндии в случае гипотетической атаки России

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. США будут готовы прийти на помощь Финляндии в случае гипотетической атаки со стороны РФ, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Я приду (на помощь - ред.). Они - члены НАТО, они замечательные люди, но я не думаю, что это произойдёт. Я не думаю, что он (Президент РФ Владимир Путин - ред.) это сделает, шансы на это очень малы", - заявил Трамп на встрече с главой Финляндии Александром Стуббом, отвечая на вопрос о том, придут ли США на помощь Финляндии в случае атаки РФ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп заявил, что США не намерены сокращать военное присутствие в Европе
Вчера, 22:41
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп заявил, что рассчитывает на скорые переговоры России и Украины
Вчера, 22:35
 
В миреРоссияФинляндияСШАДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала