https://ria.ru/20251009/tramp-2047398974.html
Трамп заявил, что у него нет плана по большим перемещениям сил США в Европе
Трамп заявил, что у него нет плана по большим перемещениям сил США в Европе - РИА Новости, 09.10.2025
Трамп заявил, что у него нет плана по большим перемещениям сил США в Европе
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует больших перемещений сил США в Европе. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T22:46:00+03:00
2025-10-09T22:46:00+03:00
2025-10-09T22:47:00+03:00
в мире
сша
европа
финляндия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047398439.html
сша
европа
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, финляндия, дональд трамп
В мире, США, Европа, Финляндия, Дональд Трамп
Трамп заявил, что у него нет плана по большим перемещениям сил США в Европе
Трамп заявил, что не планирует больших перемещений сил США в Европе