https://ria.ru/20251009/tramp-2047398655.html
Трамп заявил, что благодарен Ирану за поддержку плана по Газе
Трамп заявил, что благодарен Ирану за поддержку плана по Газе - РИА Новости, 09.10.2025
Трамп заявил, что благодарен Ирану за поддержку плана по Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен Ирану за поддержку соглашения о прекращении конфликта в секторе Газа, отметив, что план получил одобрение со... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T22:43:00+03:00
2025-10-09T22:43:00+03:00
2025-10-09T22:47:00+03:00
в мире
иран
сша
финляндия
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045466632_0:164:2500:1570_1920x0_80_0_0_1852b74cbc3241cdb4e8559af5d8ffe4.jpg
https://ria.ru/20251009/oon-2047392502.html
иран
сша
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045466632_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_5a05297d1e430a291f65655b74f20aa8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, финляндия, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Иран, США, Финляндия, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп заявил, что благодарен Ирану за поддержку плана по Газе
Трамп выразил благодарность Ирану за поддержку плана по урегулированию в Газе