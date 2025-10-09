Рейтинг@Mail.ru
22:43 09.10.2025 (обновлено: 22:47 09.10.2025)
Трамп заявил, что благодарен Ирану за поддержку плана по Газе
Трамп заявил, что благодарен Ирану за поддержку плана по Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен Ирану за поддержку соглашения о прекращении конфликта в секторе Газа, отметив, что план получил одобрение со... РИА Новости, 09.10.2025
Трамп заявил, что благодарен Ирану за поддержку плана по Газе

Трамп выразил благодарность Ирану за поддержку плана по урегулированию в Газе

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен Ирану за поддержку соглашения о прекращении конфликта в секторе Газа, отметив, что план получил одобрение со стороны большинства стран мира.
"Весь мир объединился ради этого, даже Иран. И я действительно благодарен им за это. Иран заявил, что это хорошее дело, очень хорошее дело", — сказал в четверг Трамп на встрече с президентом Финляндии в Белом доме.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В ООН призвали не допустить попыток помешать плану Трампа по Газе
