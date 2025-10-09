Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не верит в угрозу Финляндии со стороны России - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 09.10.2025 (обновлено: 22:49 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/tramp-2047398108.html
Трамп заявил, что не верит в угрозу Финляндии со стороны России
Трамп заявил, что не верит в угрозу Финляндии со стороны России - РИА Новости, 09.10.2025
Трамп заявил, что не верит в угрозу Финляндии со стороны России
Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в угрозу Финляндии со стороны РФ. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T22:38:00+03:00
2025-10-09T22:49:00+03:00
в мире
финляндия
россия
дональд трамп
владимир путин
сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045455215_0:136:3000:1824_1920x0_80_0_0_da4246411777693dcabf789fb5c8c360.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047397797.html
финляндия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045455215_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_1caa0e30bf50ea31ad69f9f2dad6a8a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, дональд трамп, владимир путин, сша, нато
В мире, Финляндия, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, НАТО
Трамп заявил, что не верит в угрозу Финляндии со стороны России

Трамп не верит в угрозу Финляндии со стороны России

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в угрозу Финляндии со стороны РФ.
"Не думаю, что это случится. Не думаю, что он (президент РФ Владимир Путин - ред.) это сделает. Думаю, шансы на это очень-очень малы", - заявил Трамп на встрече с главой Финляндии Александром Стуббом.
Так он ответил на вопрос, будут ли США защищать Финляндию в случае угрозы со стороны РФ. Трамп заявил, что Штаты будут защищать Финляндию в рамках обязательств по НАТО.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп заявил, что рассчитывает на скорые переговоры России и Украины
Вчера, 22:35
 
В миреФинляндияРоссияДональд ТрампВладимир ПутинСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала