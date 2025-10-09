https://ria.ru/20251009/tramp-2047398005.html
Трамп предложил исключить Испанию из НАТО
Президент США Дональд Трамп предложил исключить Испанию из НАТО из-за нежелания Мадрида увеличить расходы на оборону до 5%. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T22:37:00+03:00
2025-10-09T22:37:00+03:00
2025-10-09T22:40:00+03:00
