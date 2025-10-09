ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорые переговоры России и Украины об урегулировании.
Трамп заявил, что рассчитывает на скорые переговоры России и Украины
Трамп заявил, что рассчитывает на скорые переговоры России и Украины - РИА Новости, 09.10.2025
Трамп заявил, что рассчитывает на скорые переговоры России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорые переговоры России и Украины об урегулировании. РИА Новости, 09.10.2025
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
