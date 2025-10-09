https://ria.ru/20251009/tramp-2047397703.html
Трамп заявил, что США продают много оружия НАТО для отправки Украине
Трамп заявил, что США продают много оружия НАТО для отправки Украине - РИА Новости, 09.10.2025
Трамп заявил, что США продают много оружия НАТО для отправки Украине
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил в четверг, что Вашингтон продает много оружия НАТО для дальнейшей... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T22:35:00+03:00
2025-10-09T22:35:00+03:00
2025-10-09T22:36:00+03:00
в мире
сша
украина
нато
россия
дональд трамп
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046793144_0:83:3001:1771_1920x0_80_0_0_e1c09b99c7b6acca3e1d00eb5cccfccc.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047396952.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046793144_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_aaaf4937a3aa82dae2f0166c686cb097.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, нато, россия, дональд трамп, сергей лавров
В мире, США, Украина, НАТО, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Трамп заявил, что США продают много оружия НАТО для отправки Украине
Трамп рассказал, куда дальше идет американское оружие, проданное НАТО