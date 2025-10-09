Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что усиливает давление для достижения сделки по Украине
22:30 09.10.2025
Трамп заявил, что усиливает давление для достижения сделки по Украине
Трамп заявил, что усиливает давление для достижения сделки по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что усиливает давление для разрешения украинского конфликта. РИА Новости, 09.10.2025
2025
в мире, украина, сша, дональд трамп
В мире, Украина, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что усиливает давление для достижения сделки по Украине

Трамп заявил об усилении давления для достижения сделки по Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что усиливает давление для разрешения украинского конфликта.
"Мы усиливаем давление, мы вместе усиливаем давление. НАТО отлично проявляет себя, они усиливают тоже", - заявил Трамп на встрече с главой Финляндии Александром Стуббом.
Трамп не уточнил, о чем конкретно говорит.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп выразил надежду на "скорое" разрешение украинского конфликта
