США хотят перенять у Финляндии опыт строительства ледоколов, заявил Трамп
США хотят перенять у Финляндии опыт строительства ледоколов, заявил Трамп - РИА Новости, 09.10.2025
США хотят перенять у Финляндии опыт строительства ледоколов, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты намерены перенять опыт Финляндии в строительстве ледоколов наряду с закупкой финских судов.
в мире
сша
финляндия
дональд трамп
сша
финляндия
США хотят перенять у Финляндии опыт строительства ледоколов, заявил Трамп
Трамп: США рассчитывают перенять у Финляндии опыт строительства ледоколов