Трамп сообщил, что США купят ледоколы у Финляндии
Трамп сообщил, что США купят ледоколы у Финляндии - РИА Новости, 09.10.2025
Трамп сообщил, что США купят ледоколы у Финляндии
Президент США Дональд Трамп на встрече с главой Финляндии Александром Стуббом сообщил, что Вашингтон приобретет ледоколы у Хельсинки. РИА Новости, 09.10.2025
Трамп: США купят ледоколы у Финляндии, всего будет построено 11 судов