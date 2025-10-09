Рейтинг@Mail.ru
22:17 09.10.2025 (обновлено: 22:26 09.10.2025)
Трамп сообщил, что США купят ледоколы у Финляндии
Трамп сообщил, что США купят ледоколы у Финляндии
в мире, сша, финляндия, вашингтон (штат), хельсинки, дональд трамп
В мире, США, Финляндия, Вашингтон (штат), Хельсинки, Дональд Трамп
Трамп сообщил, что США купят ледоколы у Финляндии

Трамп: США купят ледоколы у Финляндии, всего будет построено 11 судов

ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с главой Финляндии Александром Стуббом сообщил, что Вашингтон приобретет ледоколы у Хельсинки.
"Мы покупаем ледоколы, мы построим их вместе, ... четыре там и семь здесь", - сообщил он в четверг в Белом доме.
Американский президент добавил, что всего в рамках сделки Хельсинки и Вашингтона будет построено 11 ледоколов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
США и Канада обсуждают расширение системы "Золотой купол", заявил Трамп
7 октября, 19:38
 
В миреСШАФинляндияВашингтон (штат)ХельсинкиДональд Трамп
 
 
