Трамп высказался о двугосударственном решении конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.10.2025
21:57 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/tramp-2047391813.html
Трамп высказался о двугосударственном решении конфликта на Ближнем Востоке
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет мнения по вопросу решения палестино-израильского конфликта путем создания двух государств, добавив, что примет любую договоренность между Израилем и Палестиной по этому вопросу. "У меня нет мнения. Я поддержу их договоренность", - сказал Трамп во время заседания своего кабинета, отвечая на вопрос о том, как он относится к идее создания двух государств в рамках урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Ранее Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС по исполнению первой фазы плана урегулирования ситуации: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль - отвести войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустить сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения. В Египте с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями движения ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара и Турции по предложенному Трампом мирному плану для завершения двухлетней войны в секторе Газа. План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское государство. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет мнения по вопросу решения палестино-израильского конфликта путем создания двух государств, добавив, что примет любую договоренность между Израилем и Палестиной по этому вопросу.
"У меня нет мнения. Я поддержу их договоренность", - сказал Трамп во время заседания своего кабинета, отвечая на вопрос о том, как он относится к идее создания двух государств в рамках урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Эксперт оценил перспективы урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС
Вчера, 11:12
Ранее Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС по исполнению первой фазы плана урегулирования ситуации: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль - отвести войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустить сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.
В Египте с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями движения ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара и Турции по предложенному Трампом мирному плану для завершения двухлетней войны в секторе Газа.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское государство. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ХАМАС получило от посредников и США гарантии, что война в Газе прекратится
Вчера, 21:13
 
